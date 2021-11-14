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انفجار سيارة في ليفربول يوقع ضحايا.. وشبهات بوجود قنبلة

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انفجار سيارة في ليفربول 14 نوفمبر 2021
انفجار السيارة في ليفربول
إرهاب

انفجار سيارة في ليفربول يوقع ضحايا.. وشبهات بوجود قنبلة

أدى انفجار السيارة خارج مستشفى إلى مقتل شخص وإصابة آخر.. وشرطة مكافحة الإرهاب تحقق في الواقعة

العربية.نت

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كُلّفت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بالتحقيق في انفجار سيارة، اليوم الأحد، أمام مستشفى للنساء في ليفربول في شمال إنجلترا، أدّى إلى مقتل شخص ولا تزال ملابساته غامضة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وأوضحت شرطة ميرسيسايد أنها أُبلغت الأحد نحو الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي بالانفجار، وتدخّلت فوراً.

الدخان يتصاعد إثر انفجار سيارة في ليفربول
الدخان يتصاعد إثر انفجار سيارة في ليفربول

وقالت الشرطة في بيان: "للأسف، يمكننا تأكيد أن شخصاً توفي وآخر نُقل إلى المستشفى، حيث يتلقى العلاج جراء إصابته بجروح والتي لا تعرّض حياته للخطر، لحسن الحظّ".

وأضافت: "حتى الآن، نعرف أن السيارة المعنية كانت سيارة أجرة توقفت أمام المستشفى قبل وقت قصير من الانفجار"، مشيرةً إلى أن "العمل جارٍ لتحديد ما حدث".

الشرطة في مكان انفجار سيارة في ليفربول
الشرطة في مكان انفجار سيارة في ليفربول
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وتابعت الشرطة: "نبقى منفتحين في ما يخصّ سبب الانفجار، لكن نظراً إلى الطريقة التي حصل فيها وكإجراء احترازي، ستقود شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق بدعم من شرطة ميرسيسايد". وأكدت أن الانفجار "لم يُعلن على أنه حادثة إرهابية في الوقت الراهن".

وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً في موقع الانفجار، وأغلقت طرقات أمام حركة السير قرب المكان حيث كان يتصاعد دخان رماديّ، بحسب صور نُشرت على المواقع الإلكترونية لوسائل إعلام محلية.

وحثّت الشرطة السكان على "البقاء هادئين لكن حذرين".

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