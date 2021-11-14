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اجتماع مصري أردني يوناني وقبرصي لبحث المستجدات الإقليمة

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وزراء خارجية مصر والأردن واليونان وقبرص
وزراء خارجية مصر والأردن واليونان وقبرص

اجتماع مصري أردني يوناني وقبرصي لبحث المستجدات الإقليمة

الخارجية الأردنية: لقاء وزراء الخارجية الأربعة يُعقد على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في دبي

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد إن الوزير أيمن الصفدي التقى نظراءه المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليدس لبحث سبل تنمية العلاقات والشراكة بين الدول الأربع وآخر المستجدات الإقليمية.

وأشارت الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن لقاء الوزراء الأربعة يُعقد على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في دبي.

وزراء خارجية مصر والأردن واليونان وقبرص
وزراء خارجية مصر والأردن واليونان وقبرص
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