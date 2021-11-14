اجتماع مصري أردني يوناني وقبرصي لبحث المستجدات الإقليمة
الخارجية الأردنية: لقاء وزراء الخارجية الأربعة يُعقد على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في دبي
قالت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد إن الوزير أيمن الصفدي التقى نظراءه المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس كريستودوليدس لبحث سبل تنمية العلاقات والشراكة بين الدول الأربع وآخر المستجدات الإقليمية.
يلتقي الآن @AymanHsafadi نظرائه المصري #سامح_شكري، والقبرصي @Christodulides واليوناني @NikosDendias لبحث سبل تنمية العلاقات والشراكة بين #الأردن و #مصر و #قبرص و #اليونان، وآخر المستجدات الإقليمية، على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في #دبي.— وزارة الخارجية الأردنية (@ForeignMinistry) November 14, 2021
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وأشارت الخارجية الأردنية عبر حسابها الرسمي على "تويتر" إلى أن لقاء الوزراء الأربعة يُعقد على هامش أعمال منتدى صير بني ياس في دبي.
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