بريطانيا تحذر: الوضع في لبنان مقلق وقد ينفجر بأي لحظة

حذرت السفارة البريطانية في بيروت من أن الوضع في لبنان مقلق، وقد ينفجر بأي لحظة.

جاء ذلك في تصريحات لـ"العربية" مساء الثلاثاء.

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عدم السفر إلى لبنان.. إلا

وفي وقت سابق، نصحت بريطانيا في تحديث جديد صدر الثلاثاء بعدم السفر إلى لبنان، باستثناء السفر الضروري.

كما قالت في بيان إن "وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية تنصح الآن بوقف كل السفر إلى لبنان، باستثناء السفر الضروري، وباستثناء تلك المناطق التي تنصح وزارة الخارجية بعدم السفر إليها"، وفق رويترز.

كذلك يظهر الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية أنها تنصح بعدم السفر إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهي مناطق تقع على بعد 5 كيلومترات من الحدود مع سوريا ومنطقة الهرمل.

انهيار مالي واقتصادي

يأتي ذلك في وقت يواجه لبنان انهياراً مالياً واقتصادياً وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق الانكماشات في التاريخ الحديث، بالإضافة إلى جائحة كوفيد-19 والانفجار الهائل الذي وقع في مرفأ بيروت ودمر مناطق كبيرة من المدينة وأدى إلى قتل أكثر من 215 شخصاً.

وتعد السياحة بشكل تاريخي مكوناً رئيسياً للاقتصاد اللبناني، وقد تراجعت بشكل كبير منذ أواخر عام 2019.