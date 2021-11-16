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توتر متصاعد.. معارك متواصلة بين أرمينيا وأذربيجان

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نقطة تفتيش حدودية بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية من فرانس برس)

توتر متصاعد.. معارك متواصلة بين أرمينيا وأذربيجان

العربية.نت، وكالات

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وسط خشية من تجدد النزاع الذي اندلع العام الماضي بين البلدين الخصمين في منطقة القوقاز، لا تزال المعارك متواصلة الثلاثاء بين أرمينيا وأذربيجان.

وأوضحت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان أن "هجوماً للقوات الأذربيجانية على مواقع للقوات الأرمنية أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأرمني"، لافتة إلى أن يريفان فقدت السيطرة أيضاً على "موقعين عسكريين"، وفق فرانس برس.

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كما أعلنت أرمينيا أيضاً أنها ألحقت "خسائر فادحة" بشرية بالقوات الأذربيجانية. وأضاف البيان أن "المعارك مستمرة وحدتها لم تتراجع".

ووقعت هذه المواجهات بالقرب من منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها.

"في حالة ذعر"

من جهتها، أعلنت أذربيجان أن الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم "في حالة ذعر".

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان إن "العسكريين الأذربيجانيين صدوا هجوماً مضاداً للقوات الأرمنية. الجنود الأرمن يغادرون مواقعهم وقد انتابهم الذعر والخوف".

يشار إلى أن التوتر تصاعد بشكل مستمر في الأسابيع الماضية بين أرمينيا وأذربيجان، اللتين تبادلتا الاتهامات بإطلاق النار عند الحدود الأحد.

نقطة تفتيش حدودية بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية من فرانس برس)
نقطة تفتيش حدودية بين أرمينيا وأذربيجان (أرشيفية من فرانس برس)

اتفاق وقف النار

أتى ذلك رغم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار ونشر قوات حفظ سلام روسية بعد اشتباكات عام 2020.

ففي خريف السنة الماضية، خاضت أرمينيا وأذربيجان حرباً قصيرة خلفت أكثر من 6500 قتيل بشأن ناغورنو كاراباخ الذي كان سبب أول نزاع دموي بينهما في التسعينيات.

وانتهت هذه المعارك بهزيمة كبرى لأرمينيا التي أرغمت على التنازل عن عدة مناطق حول الجيب الانفصالي.

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