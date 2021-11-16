جعجع: لبنان بات منحازاً للمحور الفارسي والسبب حزب الله

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، أن الدولة بفعل ما وصفه بتحكم حزب الله على مفاصلها "باتت منحازة تماماً للمحور الفارسي".

ووصف جعجع الأزمة بين لبنان ودول الخليج بأنها "استراتيجية"، معتبراً أن "الدولة اللبنانية بفعل تحكم حزب الله على مفاصلها، باتت منحازة تماماً للمحور الفارسي، مما يتطلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة التدخل لتغيير المسار بكامله"، وفق ما نقلت عنه صحيفة النهار اليوم الثلاثاء.

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يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين، كانت أعلنت سحب سفرائها من البلاد، بعد مواقف منحازة أطلقها وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية حول اليمن.

كما دانت كل من الكويت وقطر تلك المواقف، فيما أكدت الخارجية السعودية أن المشكلة الأساسية في لبنان تكمن في حزب الله الذي ينفذ أجندات إيران.

ليست مسألة بسيطة

والأسبوع الفائت اعتبر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن قضية لبنان وعلاقته بدول الخليج ليست مسألة بسيطة، وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن.

إلا أن زكي ألمح في الوقت عينه خلال لقائه رئيس الوزراء نجيب ميقاتي يوم 8 نوفمبر الحالي لإمكانية التوصل إلى مدخل لحل الأزمة الدبلوماسية بين لبنان الخليج، مشيراً إلى "ثقب في الجدار يمكن العبور منه"، وفق وكالة رويترز.

فيما قال ميقاتي إن لبنان حريص على عودة علاقاته الطبيعية مع السعودية ودول الخليج، مجدداً "التزام البلاد بكل قرارات جامعة الدول العربية تجاه الأزمة اليمنية، المنطلقة من قرار مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية، ومبدأ الحوار بين الأطراف المعنية".