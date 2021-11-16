.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قوى الحرية والتغيير تكرر: يجب العودة لما قبل 25 أكتوبر

  • الخط
تظاهرات في الخرطوم ضد حكم العسكر (فرانس برس)
تظاهرات سابقة في الخرطوم (أرشيفية - فرانس برس)
السودان

قوى الحرية والتغيير تكرر: يجب العودة لما قبل 25 أكتوبر

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كررت قوى الحرية والتغيير، اليوم الثلاثاء، موقفها الرافض للإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات المسلحة في البلاد الشهر الماضي.

وأكدت في بيان أن المجلس المركزي للحرية والتغيير التقى بمساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، مولي في، أمس الاثنين.

"غضب" في الخرطوم.. الأمن يطلق الغاز ومقتل 5 محتجين العرب والعالم تغطية متواصلة "غضب" في الخرطوم.. الأمن يطلق الغاز ومقتل 5 محتجين

عودة حمدوك والمعتقلين

كما أشارت إلى أن الوفد أبلغ المسؤولة الأميركية، رفضه كافة الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي، وضرورة العودة للمسار الديمقراطي وفق الوثيقة الدستورية.

كذلك شدد على أهمية الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين وعودة عبد الله حمدوك لمباشرة مهامه كرئيس للحكومة.

من تظاهرات الخرطوم يوم 13 نوفمبر (فرانس برس)
من تظاهرات الخرطوم يوم 13 نوفمبر (فرانس برس)

إلى ذلك، أكد رفضه ممارسة العنف تجاه المتظاهرين، مؤكداً العمل على إسقاط هذه الإجراءات بالوسائل السلمية.

لقاء البرهان وحميدتي

أتى ذلك، فيما استكملت مولي اليوم، لقاءاتها مع قيادات في القوات العسكرية، على رأسها قائد الجيش، والفريق أول، نائب المجلس السيادي الجديد، محمد حمدان دقلو، المعروف بـ"حميدتي"، بحسب ما أكدت مصادر العربية/الحدث.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت في بيان أمس أن مساعدة وزير الخارجية الأميركية وصلت السودان بهدف الدفع باتجاه حل الأزمة. وأوضح البيان بحسب ما أفادت وكالة أسوشييتد برس، أن مولي ستحث خلال لقاءاتها اليوم إلى الإفراج عن المسؤولين الحكوميين والسياسيين الذين اعتقلوا منذ إعلان القوات المسلحة فرض عدد من الإجراءات الاستثنائية، وإعادة حمدوك إلى منصبه.

قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)
قائد القوات السودانية عبد الفتاح البرهان (أرشيفية- فرانس برس)

إجراءات 25 أكتوبر

يذكر أن العشرات من القادة السياسيين والوزراء ما زالوا معتقلين منذ فجر 25 أكتوبر الماضي (2021)، كما لا يزال حمدوك قيد الإقامة الجبرية على ما أكد أكثر من مرة المبعوث الأممي في البلاد.

وكان البرهان أعلن في ذلك اليوم حل الحكومة، والمجلس السيادي، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية، فضلا عن حل عدد من اللجان على رأسها لجنة "إزالة التمكين"، وإقالة عدد من السفراء في الخارج.

ومنذ ذلك التاريخ انطلقت المساعي محليا وخارجيا لحل الأزمة، إلا أن حمدوك تمسك بشرط إطلاق الموقوفين، وعودة الأمور إلى ما قبل 25 أكتوبر، من أجل قبول اقتراح قدمه له الجيش عبر وسطاء من أجل تشكيل حكومة جديدة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو كيف نجا سائق التاكسي المتفجر منه.. زوجته شاهدت الفيديو
رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران رقص في الشارع.. شاهد عراقيا يحتفل بخسارة ميليشيات إيران
الأكثر قراءة
منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية منح الجنسية السعودية لخبراء طاقة وشخصيات دينية وطبية وتعليمية
بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد بعد الجدل عن جنس اللاعبة الإيرانية.. مدربتها ترد
سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول سوري عراقي الأم فجّر التاكسي بباحة المستشفى في ليفربول
أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر أصيب بالإغماء فور الحكم.. المؤبد لداعية هتك عرض طفلة بمصر
6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد 6 عادات أثناء وجبة الفطور تساعدك في التخلص من الوزن الزائد
بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير بعد طلب رد المحكمة.. ما مصير "فتاة التيك توك" التي شغلت مصر؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
الاتحاد الأوروبي يواجه بيلاروسيا بالعقوبات لمنع استخدام المهاجرين كورقة ابتزاز
اكتشف المزيد