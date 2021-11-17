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أزمة المهاجرين.. اتفاق على محادثات بين بيلاروسيا وأوروبا

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من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

أزمة المهاجرين.. اتفاق على محادثات بين بيلاروسيا وأوروبا

العربية.نت، وكالات

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أعلنت مينسك، الأربعاء، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتفقا على بدء مفاوضات على مستوى أوروبي لحل أزمة المهاجرين عند حدود الاتحاد الأوروبي وبيلاروسيا.

وقال المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي في بيان إن ميركل ولوكاشنكو اتفقا على أن "المشكلة بمجملها تعود إلى مستوى (علاقات) بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي" وعلى أن "يجري مسؤولون يُعيّنون من قبل كل من الطرفين مفاوضات على الفور"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "بيلتا".

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كما ورد في البيان أيضاً أن "رغبة اللاجئين في التوجه إلى ألمانيا ستُدرس في هذا الإطار".

الثاني خلال 3 أيام

كذلك أضاف المكتب الإعلامي للرئيس البيلاروسي أن "الأطراف توصلت إلى نوع من الاتفاق حول طريقة التصرف والتقدم من أجل معالجة المسائل القائمة".

وتحدث لوكاشنكو وميركل الأربعاء في اتصال هاتفي هو الثاني خلال 3 أيام، بحسب فرانس برس.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)
من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

آلاف المهاجرين

يذكر أن آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط يُخيّمون منذ أيام عند حدود بيلاروسيا مع بولندا، على أمل دخول الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي مينسك بتنظيم تدفق آلاف المهاجرين إلى حدود بولندا وليتوانيا، بدعم من موسكو، انتقاماً للعقوبات المفروضة عليها إثر القمع المستمر للمعارضة البيلاروسية منذ 2020.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)
من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)

إلى ذلك حذرت بولندا الأربعاء من أن الأزمة قد تطول سنوات، بعدما أطلقت الثلاثاء الغاز المسيل للدموع وفتحت خراطيم المياه على المهاجرين لإبعادهم عن السياج الحدودي.

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