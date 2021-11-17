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البحر الأبيض المتوسط يبتلع أكثر مقاتلة تطورا بالعالم

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البحر الأبيض المتوسط يبتلع أكثر مقاتلة تطورا بالعالم

لندن- العربية.نت ووكالات 

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الأربعاء، عن تحطم مقاتلة طراز F35 الموصوفة بأنها الأكثر تطورا والأغلى ثمنا في العالم، بعد اقلاعها وتحليقها روتينيا فوق البحر الأبيض المتوسط، وكانت في حاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth البريطانية، وأن الطيار نجا بقذف نفسه منها، بحسب الوارد في "تغريدة" تويترية من الوزارة اليوم.

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ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن متحدث باسم الوزارة أن الطيار تم اخراجه من المياه واعادنه الى الحاملة، ولا عمل عدائيا وراء الحادث الذي سيركز التحقيق بشأنه على خطأ فني أو بشري "لذلك لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات في هذا الوقت" عن الطائرة التي لم يتم اخراجها بعد من البحر، وهي أميركية الصنع، كلفتها 100 مليون استرليني، أي 135 مليونا من الدولارات تقريبا.

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