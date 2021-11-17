المعارضة التركية: يجب إجراء انتخابات مبكرة

جدد قادة المعارضة في تركيا دعواتهم السابقة إلى إجراء انتخابات مبكرة وسط أزمة تراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.

والتقى رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيلتشدار أوغلو، برئيسة حزب الخير ميرال أكشنر، في وقت سابق اليوم، بعد كلمة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أكد فيها أنه سيواصل نهجه بالتصدي للفائدة المرتفعة، وقال إن الفائدة هي سبب التضخم في البلاد، في خطوة دفعت الليرة إلى مستوى قياسي جديد منخفض عند 10.63 مقابل الدولار.

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بعد كلمته أمام كتلة حزبه البرلمانية التقى أردوغان بحليفه ورئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، تلاه لقاء كيلتشدار أوغلو وأكشنر.

وقال كيلتشدار أوغلو عن لقائه بأكشنر إنه عُقد استجابةً لـ "الضرورة الملحة في جدول الأعمال" لتركيا.

وطالب كيلتشدار أوغلو، وأكشنر، أردوغان بإعلان انتخابات مبكرة وسط ارتفاع الأسعار، وانخفاض قيمة الليرة.

بدورها، كررت أكشنر دعوة كيلتشدار أوغلو، وقالت إن تركيا تواجه "مشكلة كبيرة" بسبب سياسات حكومة حزب العدالة والتنمية، "اجتمعنا وطرحنا وصفات حل فورية والسعي لإيجاد حل، أتفق مع دعوة السيد كيلتشدار أوغلو لإجراء انتخابات فورية، يجب إجراء الانتخابات بطريقة غير منحازة".