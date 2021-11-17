انفجاران يهزان كابل.. سقوط قتلى وجرحى

وقع انفجاران في العاصمة الأفغانية كابل، الأربعاء، ما أدى لمقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ما لا يقل عن 6، وفق مسؤولين من حركة طالبان وسكان.

وذكر المتحدث باسم وزارة داخلية طالبان، قاري سعيد خوستي، في تغريدة على تويتر إن سيارة ملغومة انفجرت في منطقة داست برشي ذات الأغلبية الشيعية في غرب كابل، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 6، وفق رويترز.

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لا تأكيد

غير أنه لا يوجد تأكيد بشأن عدد الضحايا، حيث قال مسؤول من طالبان طلب عدم ذكر هويته أن 7 قتلوا و9 أصيبوا.

كما لفت أحد السكان المحليين إلى أن انفجاراً ثانياً وقع في منطقة كارتي 3 القريبة. وقال مسؤول من طالبان إن قوات الأمن لا تزال تجمع معلومات.

سلسلة تفجيرات

يأتي الانفجاران بعد سلسلة تفجيرات شهدتها كابل في الأيام الماضية شملت استهداف مناطق شيعية في غرب المدينة عدة مرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها، لكن تنظيم "داعش" تبنى عدداً من الهجمات على أهداف شيعية، منها مساجد.