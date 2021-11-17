إنقاذ 272 مهاجراً حاولوا عبور المانش إلى بريطانيا

أعلنت السلطات الفرنسية أنّها أنقذت الثلاثاء قبالة مضيق "با دو كاليه" في بحر المانش 272 مهاجراً أبحروا على متن قوارب متهالكة من ساحل البلاد الشمالي في محاولة للوصول إلى إنجلترا.

وقالت مديرية الأمن في المانش وبحر الشمال في بيان إنّ المركز الإقليمي لعمليات المراقبة والإنقاذ تلقّى ليل الاثنين-الثلاثاء بلاغات عن قوارب عديدة تواجه صعوبات قبالة مضيق با دو كاليه، مشيرة إلى أنّ عمليات الإنقاذ التي أطلقت على الإثر تواصلت خلال نهار الثلاثاء.

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وأوضح البيان أنّ زورقاً تابعاً للدرك البحري أسعف 48 شخصاً خلال ثلاث عمليات إنقاذ.

فيما أحصت المديرية ما مجموعه 10 عمليات إنقاذ عن بُعد، نفّذت إحداها سفينة تجارية.

في حين نقل جميع المهاجرين الذين تمّ إنقاذهم وعددهم 272 شخصاً إلى مرافئ كاليه ودونكيرك وبولونيي-سور-مير وتولّت أمرهم شرطة الحدود وفرق الإطفاء.

ومنذ نهاية 2018 تزايدت عمليات عبور المانش باتجاه المملكة المتّحدة، على الرّغم من التحذيرات المتكرّرة من السلطات التي تشدّد على خطورة هذا النوع من الهجرة بسبب كثافة حركة المرور والتيارات القوية وحرارة المياه المنخفضة.

بينما، حاول نحو 15400 مهاجر عبور المانش في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بينهم 3500 "كانوا يعانون من مصاعب حين أنقذوا" وأُعيدوا إلى السواحل الفرنسية. وفق السلطات الفرنسية.