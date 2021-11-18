.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تايوان تنشر طائرات "إف 16 في" المتطورة وسط تهديد صيني

  • الخط
Newly commissioned upgraded F-16V fighter jets are seen at Air Force base in Chiayi in southwestern Taiwan Thursday, Nov. 18, 2021. Taiwan has deployed the most advanced version of the F-16 fighter jet in its Air Force, as the island steps up its defense capabilities in the face of continuing threats from China. (AP Photo/Johnson Lai)
مقاتلات "أف 16 في" تدخل الخدمة في أسطول تايوان الجوي
أميركا و الصين

تايوان تنشر طائرات "إف 16 في" المتطورة وسط تهديد صيني

64 مقاتلة من طراز "إف 16 في"، تم تحديثها مؤخراً، دخلت اليوم الخدمة في قاعدة جوية في تشيايي

تشيايي (تايوان) – أسوشيتد برس

نشر في: آخر تحديث:

نشرت تايوان النسخة الأكثر تقدماً من مقاتلة "إف 16" ضمن أسطول سلاحها الجوي، حيث تعزز الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي قدراتها الدفاعية في مواجهة التهديدات المستمرة من الصين.

وأصدرت الرئيسة التايوانية تساي إنغ ون، أوامر بدخول 64 مقاتلة من طراز "إف. 16 في"، تم تحديثها مؤخراً، في الخدمة في قاعدة جوية في تشيايي اليوم الخميس.

الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون،تتفقد المقاتلات في قاعدة تشيايي الجوية
الرئيسة التايوانية، تساي إنغ ون،تتفقد المقاتلات في قاعدة تشيايي الجوية

وتمثل هذه الطائرات جزءا من أسطول تايواني يضم 141 طائرة من طراز "إف 16 إيه/بي"، وهو طراز قديم من التسعينيات سيتم تحديثه بالكامل بحلول نهاية عام 2023.

وقالت تساي إن مشروع التحديث يظهر قوة التعاون بين تايوان والولايات المتحدة في مجال الصناعة الدفاعية.

يأتي ذلك في وقت أصبح فيه وضع الجزيرة نقطة توتر رئيسية في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعدت بكين تهديدها من خلال إرسال طائرات مقاتلة في تشكيلات قتالية إلى المنطقة العازلة في تايوان بشكل منتظم، إلى جانب مهام بعيدة المدى في غرب المحيط الهادئ.

مقاتلة من طراز "أف. 16 في" تدخل الخدمة في أسطول تايوان الجوي
مقاتلة من طراز "أف. 16 في" تدخل الخدمة في أسطول تايوان الجوي
خفر السواحل الصيني يستخدم خراطيم مياه ضد قوارب فلبينية العرب والعالم خفر السواحل الصيني يستخدم خراطيم مياه ضد قوارب فلبينية

وزادت الصين من نبرتها أيضاً، حيث قال الرئيس شي جين بينغ لنظيره الأميركي جو بايدن خلال قمة عن بُعد هذا الأسبوع، إن تحدي مطالبة الصين بالجزيرة "يرقى إلى اللعب بالنار".

وانقسمت الصين وتايوان خلال حرب أهلية عام 1949، ولم تستبعد بكين استخدام القوة لإعادة الوحدة مع الجزيرة.

وتعترف سياسة "الصين الواحدة" التي تنتهجها الولايات المتحدة بكين كحكومة للصين، لكنها تسمح أيضاً بعلاقات غير رسمية وعلاقات دفاعية مع تايبيه.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد