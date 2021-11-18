جونسون يحذر روسيا: أي مغامرة عسكرية كلفتها هائلة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء أن خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون "خطأ مأسوياً"، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

إلى هذا، قال جونسون أمام لجنة من النواب البريطانيين "ما علينا فعله هو ضمان أن يفهم الجميع أن كلفة الحسابات الخاطئة عند حدود كل من بولندا وأوكرانيا سوف تكون هائلة".

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خطأ مأساوي

وأضاف "أعتقد أنه سيكون خطأ مأسويا بالنسبة إلى الكرملين التفكير أنه يمكن تحقيق مكاسب من خلال مغامرة عسكرية".

جاءت تعليقات جونسون خلال جلسة مع لجنة رقابة برلمانية وسط تزايد مخاوف الغرب من التحركات العسكرية للقوات الروسية عند الحدود الأوكرانية.

افتعال أزمة مهاجرين

وموسكو متهمة بتقديم الدعم لمخطط يهدف إلى افتعال أزمة مهاجرين غالبيتهم من الشرق الأوسط عبر فتح الطريق أمامهم للعبور من بيلاروس الى بولندا.

يشار إلى أنه جرى نشر آلاف الجنود على جانبي الحدود، ولاحقا أجرت بيلاروسيا مناورات عسكرية مشتركة مع مظليين روس.