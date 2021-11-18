.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

خفر السواحل الصيني يستخدم خراطيم مياه ضد قوارب فلبينية

  • الخط
الفلبين والصين
تعبيرية

خفر السواحل الصيني يستخدم خراطيم مياه ضد قوارب فلبينية

الفلبين: الحكومة نقلت إلى الصين "غضبنا وإدانتنا واحتجاجنا على الحادث"

مانيلا، الفلبين - اسوشييتد برس

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية الفلبيني تيودورو لوكسين جونيور يوم الخميس، إن سفن حرس السواحل الصينية منعت واستخدمت مدافع المياه ضد سفينتي إمداد فلبينيتين كانتا متجهتين إلى المياه الضحلة المتنازع عليها التي احتلتها مشاة البحرية الفلبينية في بحر الصين الجنوبي، مما أثار احتجاجا غاضبا ضد الصين وتحذيرا من الحكومة الفلبينية بأن سفنها مشمولة بمعاهدة دفاع مشترك مع الولايات المتحدة.

وأضاف لوكسين أنه لم يصب أحد في الحادث الذي وقع في المياه المتنازع عليها يوم الثلاثاء، لكن سفينتي الإمداد اضطرتا لإلغاء مهمتهما لتوصيل الإمدادات الغذائية للقوات الفلبينية التي تحتل منطقة المياه الضحلة "سكند توماس شول"، التي تقع قبالة مقاطعة بالاوان في غرب البلاد، في المنطقة الاقتصادية الخالصة المعترف بها دوليا للفلبين.

وقال لوكسين في تغريدة على موقع التدوينات القصير "تويتر" إن تصرفات سفن حرس السواحل الصينية الثلاث كانت غير قانونية وحثها على "الانتباه والتراجع".

وتابع أن الحكومة الفلبينية نقلت إلى الصين "غضبنا وإدانتنا واحتجاجنا على الحادث"، مضيفا أن "هذا الفشل في ممارسة ضبط النفس يهدد العلاقة الخاصة بين الفلبين والصين" التي عمل الرئيس رودريغو دوتيرتي ونظيره الصيني شي جين بينغ، بجد على رعايتها.

ولم يصدر تعليق فوري من المسؤولين الصينيين في مانيلا أو بكين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد