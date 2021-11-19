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زلزال متوسط الشدة يضرب شرقي تركيا وتضرر عدة منازل

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TOPSHOT - Search and rescue teams look for victims in the rubble of a collapsed building on November 01, 2020, in Izmir, after a powerful earthquake struck Turkey's western coast and parts of Greece. Rescue workers were searching eight buildings in Izmir on November 1, despite dwindling hope for survivors, as the death toll of a powerful magnitude earthquake which hit western Turkey rose to 49. The 7.0-magnitude quake has also injured 896 in Turkey, the Turkish emergency authority AFAD said, after striking on Friday afternoon near the west coast town of Seferihisar in Izmir province. / AFP / OZAN KOSE
عمليات إنقاذ إثر زلزال سابق ضرب تركيا في 2020 (أرشيفية)
تركيا

زلزال متوسط الشدة يضرب شرقي تركيا وتضرر عدة منازل

قوة الزلزال كانت 5.1 وعمقه 6.94 كلم وقد ضرب ولاية أرضروم دون أن يخلف خسائر بشرية

العربية.نت

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ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ولاية أرضروم شرقي تركيا.

وذكرت "وكالة الكوارث والطوارئ" في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي في قضاء كوبروكوي.

ولاية أرضروم شرقي تركيا (أرشيفية)
ولاية أرضروم شرقي تركيا (أرشيفية)

وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 6.94 كلم. من جهتها ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن سكان محافظتي موش وديار بكر شعروا بالزلزال.

من جهته، قال والي أرضروم أوكاي ماميش، إنه تلقى بلاغات عن حدوث انهيارات وتضرر منازل في عدة قرى.

ولفت إلى أن طواقم البحث والإنقاذ هرعت إلى المنطقة. كما أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وتسبب الزلزال كذلك في سقوط صخور على طريق سريع بالقرب من كوبروكوي، وتم إغلاقه بشكل مؤقت، بحسب قناة "إن تي في".

مارة في أحد شوارع أرضروم بعد الزلزال اليوم
مارة في أحد شوارع أرضروم بعد الزلزال اليوم
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وجاء الزلزال بعد يومين فقط من زلزال متوسط ضرب محافظة دوزجي الواقعة شمال غربي البلاد، والذي جعل السكان يهرعون إلى الشوارع في حالة ذعر.

وتقع تركيا في أعلى منطقة خطوط تصدع رئيسية تشهد زلازل متكررة.

ولقي نحو 18 ألف شخص مصرعهم في زلزالين قويين ضربا شمال غربي تركيا عام 1999.

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