زلزال متوسط الشدة يضرب شرقي تركيا وتضرر عدة منازل

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، ولاية أرضروم شرقي تركيا.

وذكرت "وكالة الكوارث والطوارئ" في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 15:40 بالتوقيت المحلي في قضاء كوبروكوي.

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وأضافت الوكالة أن الزلزال وقع على عمق 6.94 كلم. من جهتها ذكرت قناة "إن تي في" التركية، أن سكان محافظتي موش وديار بكر شعروا بالزلزال.

من جهته، قال والي أرضروم أوكاي ماميش، إنه تلقى بلاغات عن حدوث انهيارات وتضرر منازل في عدة قرى.

ولفت إلى أن طواقم البحث والإنقاذ هرعت إلى المنطقة. كما أكد عدم تسجيل أي خسائر بشرية حتى الآن.

وتسبب الزلزال كذلك في سقوط صخور على طريق سريع بالقرب من كوبروكوي، وتم إغلاقه بشكل مؤقت، بحسب قناة "إن تي في".

وجاء الزلزال بعد يومين فقط من زلزال متوسط ضرب محافظة دوزجي الواقعة شمال غربي البلاد، والذي جعل السكان يهرعون إلى الشوارع في حالة ذعر.

وتقع تركيا في أعلى منطقة خطوط تصدع رئيسية تشهد زلازل متكررة.

ولقي نحو 18 ألف شخص مصرعهم في زلزالين قويين ضربا شمال غربي تركيا عام 1999.