لبنان.. ميقاتي يبلغ عون باجتماع قريب لمجلس الوزراء

أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه سيدعو قريبا لجلسة مجلس الوزراء.

وأضاف ميقاتي أن "هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسأدعو إلى اجتماع قريب للبت في هذه البنود واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، نقلا عن وقع "لبنان 24 "، الجمعة.

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في السياق ذاته، قالت الرئاسة اللبنانية، إن عون اطّلع من ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها "تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر أن يعاود جلساته قريبا".

وأشار ميقاتي أيضا إلى أن حكومته تحاول إيجاد الحلول لمساعدة اللبنانيين، وتعمل لتأمين 450 ميغاوات من الكهرباء من محطة دير عمار. وقال: "نعمل لإيجاد حل على المدى القصير في الكهرباء لنغذي لبنان بعشر ساعات حاليا، ونسعى لتأمين الكهرباء وفق الخطة الموجودة، واستطعنا تأمين ساعات تغذية إضافية عبر الوقود العراقي".

وحول أزمة الدواء الحالية بعد رفع الدعم، قال ميقاتي: "مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة موجودة على كافة الأراضي اللبنانية، وهي مستعدّة لإعطاء الدواء المطلوب أو البديل عنه مجانا".

وأفاد تلفزيون "الجديد" اللبناني، الجمعة، أن محتجين يعتصمون أمام وزارة الصحة احتجاجا على رفع الدعم عن الدواء. وذكر التلفزيون أن الاعتصام سبقه اقتحام مجموعة من المحتجين لمبنى الوزارة.