.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لبنان.. ميقاتي يبلغ عون باجتماع قريب لمجلس الوزراء

  • الخط
نجيب ميقاتي (أرشيفية من رويترز)
ميقاتي

لبنان.. ميقاتي يبلغ عون باجتماع قريب لمجلس الوزراء

ميقاتي: "هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء وسأدعو إلى اجتماع قريب للبت في هذه البنود واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

أبلغ رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الرئيس اللبناني ميشال عون، بأنه سيدعو قريبا لجلسة مجلس الوزراء.

وأضاف ميقاتي أن "هناك أكثر من 100 بند على جدول أعمال مجلس الوزراء، وسأدعو إلى اجتماع قريب للبت في هذه البنود واستكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي"، نقلا عن وقع "لبنان 24 "، الجمعة.

في السياق ذاته، قالت الرئاسة اللبنانية، إن عون اطّلع من ميقاتي على عمل اللجان الوزارية والنتائج التي توصلت إليها "تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء الذي تقرّر أن يعاود جلساته قريبا".

ميشال عون (أرشيفية من رويترز)
ميشال عون (أرشيفية من رويترز)

وأشار ميقاتي أيضا إلى أن حكومته تحاول إيجاد الحلول لمساعدة اللبنانيين، وتعمل لتأمين 450 ميغاوات من الكهرباء من محطة دير عمار. وقال: "نعمل لإيجاد حل على المدى القصير في الكهرباء لنغذي لبنان بعشر ساعات حاليا، ونسعى لتأمين الكهرباء وفق الخطة الموجودة، واستطعنا تأمين ساعات تغذية إضافية عبر الوقود العراقي".

التحالف: مطار صنعاء تحول إلى ثكنة للعمليات العدائية السعودية اليمن والحوثي التحالف: مطار صنعاء تحول إلى ثكنة للعمليات العدائية

وحول أزمة الدواء الحالية بعد رفع الدعم، قال ميقاتي: "مراكز الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة موجودة على كافة الأراضي اللبنانية، وهي مستعدّة لإعطاء الدواء المطلوب أو البديل عنه مجانا".

وأفاد تلفزيون "الجديد" اللبناني، الجمعة، أن محتجين يعتصمون أمام وزارة الصحة احتجاجا على رفع الدعم عن الدواء. وذكر التلفزيون أن الاعتصام سبقه اقتحام مجموعة من المحتجين لمبنى الوزارة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة بسبب هذه الكارثة.. اختفت مدينة سوفيتية من الخارطة
مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان مروان خوري: بعض المهرجانات تكرم الفنان "من أجل التكريم"
الأكثر قراءة
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟ بعد حصوله على الجنسية السعودية.. ماذا قال خطاط كسوة الكعبة؟
محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها محكمة تنهي جدلاً طال بقضية محمد رمضان والطيار.. وهذا حكمها
أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة أفضل 5 مشروبات على الفطور للتخلص من الكيلوغرامات الزائدة
قبل أن تذهب
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
نواب البرلمان البريطاني يمنعون أنفسهم من العمل خارج أسواره
اكتشف المزيد