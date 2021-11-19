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39 لبنانياً يستغلون توقف طائرتهم في إسبانيا.. لطلب اللجوء

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Travellers queue at an EasyJet check-in desk at Josep Tarradellas Barcelona-El Prat airport, amid the spread of the coronavirus disease (COVID-19), in Barcelona, Spain, July 26, 2020. REUTERS/Albert Gea
مسافر في مطار برشلونة (أرشيفية)
لبنان

39 لبنانياً يستغلون توقف طائرتهم في إسبانيا.. لطلب اللجوء

الطائرة كانت تقوم برحلة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو وقد توقفت في برشلونة يوم الاثنين الماضي

برشلونة – فرانس برس

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قالت السلطات الإسبانية الخميس إن مجموعة من 39 لبنانياً، كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية، استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وقال مصدر في مقر إقليم كاتالونيا لوكالة "فرانس برس" إن طائرة مستأجرة تقوم برحلة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو قد توقفت في برشلونة يوم الاثنين الماضي. وأضاف أن مجموعة من الركاب "لم يواصلوا الرحلة وطلبوا اللجوء".

مسافرون في مطار برشلونة (أرشيفية)
مسافرون في مطار برشلونة (أرشيفية)

وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء، وهم موجودون في منطقة بمطار برشلونة تُقدّم فيها الخدمات الأساسية.

وقال المصدر إن نزول الركاب من الطائرة في برشلونة "كان أمراً مخططاً له" خلال توقفها المخطط له في المدينة الإسبانية، ضمن رحلتها الطويلة من مصر إلى بوغوتا، مضيفاً أن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرًا في مطار بالما دي مايوركا.

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في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، أوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصاً فروا من طائرة هبطت اضطرارياً في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة وقتذاك إن الطائرة التي كانت تسيّر رحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطرارياً في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

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