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39 لبنانيًا يستغلون توقف طائرتهم ببرشلونة لطلب اللجوء

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تعبيرية

39 لبنانيًا يستغلون توقف طائرتهم ببرشلونة لطلب اللجوء

موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية

                   برشلونة – فرانس برس

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قالت السلطات الإسبانية لوكالة فرانس برس الخميس إن مجموعة من 39 لبنانيًا كانوا مسافرين بين مصر وأميركا اللاتينية استغلوا توقفهم في برشلونة لطلب اللجوء في إسبانيا.

وقال مصدر في مقر إقليم كاتالونيا، إن طائرة مستأجرة من القاهرة إلى بوغوتا وكيتو قد توقفت في المدينة الإسبانية الإثنين. وأضاف أن مجموعة الركاب "لم تُواصل (الرحلة) وطلبت اللجوء".

وأشار المصدر نفسه إلى أن الركاب الـ39 بدأوا إجراءات طلب اللجوء وهم موجودون في منطقة بالمطار تُقدّم فيها الخدمات الأساسية.

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وقال المصدر إن نزول هؤلاء الركاب من الطائرة في برشلونة كان أمرا متوقعا وإن هذه الواقعة لا علاقة لها بما حدث مؤخرًا في مطار بالما دي مايوركا.
في الخامس من نوفمبر أوقفت شرطة بالما دي مايوركا 16 شخصا فروا من طائرة هبطت اضطراريا في مطار المدينة، ولا تزال تبحث عن 8 آخرين.

وقالت الشرطة وقتذاك إنّ الطائرة التي كانت تسيّر رحلة بين المغرب وتركيا سُمح لها بالهبوط اضطراريا في بالما دي مايوركا إثر ورود بلاغ عن شعور أحد ركّابها بإعياء.

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