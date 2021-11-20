اختطاف طبيب أفغاني بارز وقتله في شمال أفغانستان

جرى اختطاف طبيب بارز وقتله في شمال أفغانستان، حسبما أعلنت أسرته أمس الجمعة.

واختطف محمد نادر عليمي قبل شهرين في مدينة مزار الشريف، وطالب خاطفوه بفدية مقابل إطلاق سراحه، بحسب نجله روحين عليمي.

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قال الابن إن الأسرة دفعت للخاطفين 350 ألف دولار، بعد أن تفاوضوا على خفض المبلغ الذي طلبوه في البداية وكان أكثر من ضعف ذلك المبلغ.

وأوضح الابن أنه على الرغم من دفع المبلغ، قتل الخاطفون العليمي وتركوا جثته في الشارع، مشيراً إلى أنهم اتصلوا بالأسرة وأخبروها بمكان الجثة يوم الخميس.

وقال روحين عليمي "تعرض والدي لتعذيب شديد، هناك علامات أذى على جسده".

وعمل عليمي، وهو طبيب أعصاب، في مستشفى حكومي إقليمي في مزار الشريف. كما كان يمتلك عيادة خاصة، يقال إنها أول عيادة نفسية خاصة في المدينة.

في ظل الحكومة السابقة التي كانت مدعومة من الولايات المتحدة، زادت الجرائم ومنها عمليات الاختطاف المتكررة من أجل الحصول على فدية، ما دفع العديد من رجال الأعمال إلى الفرار من أفغانستان.

واستمرت عمليات الاختطاف منذ سيطرة طالبان على السلطة في 15 أغسطس، وإن كان بوتيرة أقل.