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جرحى جراء إطلاق شرطة هولندا النار خلال تظاهرة ضد إجراءات كورونا   

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مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في روتردام
مواجهات بين الشرطة والمحتجين على قيود كورونا في روتردام
فيروس كورونا

جرحى جراء إطلاق شرطة هولندا النار خلال تظاهرة ضد إجراءات كورونا

لاهاي - فرانس برس

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أطلقت الشرطة الهولندية طلقات تحذيرية الجمعة بعد اندلاع أعمال شغب في مدينة روتردام الساحلية خلال تظاهرات ضد إغلاق جزئي بسبب كوفيد، ما تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحي، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

كما استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين الذين أضرموا حرائق عدة وأطلقوا الألعاب النارية في أحد شوارع روتردام الرئيسية، قبل أسبوع من دخول قرار الإغلاق الجزئي حيز التنفيذ.

وقالت شرطة روتردام في بيان "إن تظاهرة خرجت الليلة عند الساعة الثامنة مساء في منطقة كولسينيال أدت إلى حصول أعمال شغب، كما أضرمت حرائق في أماكن عدة وأطلقت ألعاب نارية، ما اضطر الشرطة إلى إطلاق طلقات تحذيرية عدة".

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وأضاف البيان "هناك إصابات مرتبطة بهذه الطلقات".

وأُغلِقت محطة السكك الحديد الرئيسية المزدحمة في روتردام، نتيجة الاضطرابات.

والأسبوع الماضي أعلن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إعادة فرض سلسلة قيود صحية تشمل خصوصا قطاع المطاعم، لمواجهة الارتفاع القياسي في الإصابات بكورونا.

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