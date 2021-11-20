.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

مجلس الأمن يفشل بالاتفاق على بيان لوقف إطلاق النار بإثيوبيا

  • الخط
Members of the Afar Special Forces clean their weapons next to a damaged house in the outskirts of the village of Bisober, Tigray Region, Ethiopia, on December 09, 2020.Several houses in the village were damaged during the confrontations between the Tigray Forces and the Ethiopian Defense Forces. (Photo by EDUARDO SOTERAS / AFP)
عناصر من جبهة تحرير تيغراي "أرشيفية"
نزاع إثيوبيا

مجلس الأمن يفشل بالاتفاق على بيان لوقف إطلاق النار بإثيوبيا

مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها"

الأمم المتحدة - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان، يدعو إلى وقف إطلاق النار في تيغراي بإثيوبيا، ويعرب عن القلق حيال اعتقالات مزعومة على أساس الهوية العرقية، على ما قالت مصادر دبلوماسية، السبت.

وصرح دبلوماسي لوكالة "فرانس برس" بأن مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها".

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.

عناصر تابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي "أرشيفية")
  • عناصر تابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي "أرشيفية")
  • دبابة مدمرة جراء القتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "أرشيفية"
2 صور
عناصر تابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي "أرشيفية")
عناصر تابعة لجبهة تحرير شعب تيغراي "أرشيفية")
دبابة مدمرة جراء القتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "أرشيفية"
دبابة مدمرة جراء القتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي "أرشيفية"

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

وفي مسودة النص، يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة ويطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".

كذلك تشدد المسودة على قلق أعضاء المجلس حيال "تقارير عن عمليات اعتقال واسعة النطاق في إثيوبيا، على أساس الهوية العرقية، ومن دون اتباع الإجراءات (القانونية) الواجبة".

وتندد المسودة أيضا بـ"خطاب الكراهية".

سعي أميركي إفريقي لإنعاش جهود الهدنة في إثيوبيا العرب والعالم نزاع إثيوبيا سعي أميركي إفريقي لإنعاش جهود الهدنة في إثيوبيا
المبعوث الإفريقي يحذر: لا تقدم بمحادثات إثيوبيا دون وقف إطلاق النار العرب والعالم نزاع إثيوبيا المبعوث الإفريقي يحذر: لا تقدم بمحادثات إثيوبيا دون وقف إطلاق النار

وأعلنت إثيوبيا الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد لمدة ستة أشهر، مع تزايد المخاوف من تقدم مقاتلي جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائهم نحو العاصمة أديس أبابا.

ويؤكد حقوقيون أن الاعتقالات التعسفية لمتحدرين من إثنية التيغراي - والتي شاعت خلال الحرب - تضاعفت مذاك، وأن الإجراءات الجديدة تسمح للسلطات باحتجاز أي شخص يشتبه في دعمه "جماعات إرهابية" بدون مذكرة قضائية.

ودعت دول عدة رعاياها إلى مغادرة إثيوبيا، في وقت يشهد النزاع بين المتمردين والقوات الحكومية في شمال البلاد تصعيدا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح أصيل هميم للعربية.نت: تيك توك لا يصنع نجماً ويوتيوب ليس مؤشراً للنجاح
محمد رمضان يريد أن يصبح محمد رمضان يريد أن يصبح "نمبر 1" في السلة أيضاً!
الأكثر قراءة
الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو الكلباني وخالد عبدالرحمن بفيديو "هوليوودي" مبهر لموسم الرياض
8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها 8 طرق طبيعية لعلاج الإمساك.. تعرّف عليها
جريمة هزت اليمن.. حبسها زوجها وحرمها الطعام والماء حتى ماتت جريمة هزت اليمن.. حبسها زوجها وحرمها الطعام والماء حتى ماتت
التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية نوعية ضد تهديدات الحوثي التحالف يعلن بدء تنفيذ عملية نوعية ضد تهديدات الحوثي
مواجهات ملحق كأس العالم تقام من مباراة واحدة مواجهات ملحق كأس العالم تقام من مباراة واحدة
السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور السعودية: إحباط محاولة تهريب أكثر من 3 آلاف زجاجة من الخمور
قبل أن تذهب
طيران تحالف دعم الشرعية يدمر تعزيزات الحوثيين في مأرب
طيران تحالف دعم الشرعية يدمر تعزيزات الحوثيين في مأرب
اكتشف المزيد