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أول ظهور لحمدوك.. مشاهد تجمعه مع البرهان وحميدتي

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أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي
أول صورة تجمع بين حمدوك والبرهان وحميدتي

أول ظهور لحمدوك.. مشاهد تجمعه مع البرهان وحميدتي

دبي - العربية.نت

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بدأت مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي في الخرطوم، اليوم الأحد، حيث نشر مجلس السيادة الانتقالي السوداني أول صورة تجمع بين رئيس المجلس السيادي عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المقال عبدالله حمدوك، ونائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وذلك في قصر الجمهورية.

في موازاة ذلك، بث التلفزيون السودان مقاطع مباشرة قبل قليل أظهرت الثلاثة مجتمعين في القاعة التي أعلن فيها عن الاتفاق، وذلك بحضور وسائل الإعلام المختلفة وعدد من السياسيين والشخصيات.

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جاء ذلك، بعد تطورات متسارعة طرأت على المشد السوداني خلال الساعات الماضية، حيث يرتقب السودانيون، اليوم، الإعلان عن الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين المكونين المدني والعسكري.

وكشفت مصادر مطلعة أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مساء أمس بين الجانبين (البرهان وحمدوك) نص على بنود عدة على رأسها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين منذ يوم 25 أكتوبر الماضي، حين فرض الجيش الإجراءات الاستثنائية وحل الحكومة.

استمرار الشراكة

كما، تضمن إعداد ميثاق لإدارة المرحلة المقبلة، وتأمين استمرار الشراكة بين العسكريين والمدنيين في حكم البلاد.

ونص على ضرورة التوافق بين الطرفين على الإصلاح، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وإعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام البشير مع مراجعة أدائها.

كذلك، شددت على ضرورة البدء في حوار بين كافة القوى السياسية لتأسيس المؤتمر الدستوري، فضلاً عن الإسراع في استكمال جميع مؤسسات الحكم الانتقالي.

تنفيذ اتفاق جوبا

ونصت أيضاً على تنفيذ اتفاق سلام جوبا واستكمال استحقاقاته، فضلاً عن ضمان انتقال السلطة لحكومة مدنية في موعدها.

هذا وأوضحت المصادر أن الاتفاق أعدته لجان قانونية مشتركة من الطرفين.

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