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الأردن: دخلنا الموجة الثالثة من كورونا مع ارتفاع الإصابات

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أردنيون يخضون لفحص كورونا في العاصمة الأردنية
أردنيون يخضعون لفحص كورونا في العاصمة عمان

الأردن: دخلنا الموجة الثالثة من كورونا مع ارتفاع الإصابات

دبي - العربية.نت

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كشف أمين عام وزارة الصحة الأردنية عادل البلبيسي، أن المملكة دخلت الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وأضاف في حديث للتلفزيون الرسمي اليوم الأحد، أن هناك ارتفاعا بعدد الإصابات بين ألفين إلى 3 آلاف حالة أسبوعياً، فيما ارتفعت الحالات الأسبوع الماضي نحو 5 آلاف إصابة، متوقعاً أن تكون الأسابيع القادمة حاسمة حتى نحدد موقعنا من الموجة الثالثة.

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كذلك، بيّن أن نسبة إيجابية الفحوص ارتفعت لتصل إلى 8%، لافتاً إلى أن ذلك ليس في صالح الأردن، منوهاً بتوافر الأسرة في المستشفيات وقدرة الوزارة على استيعاب حالات المرضى، مؤكداً توافر 70% من الطاقة الاستيعابية.

التزام التدابير الوقائية

ودعا في ذات الوقت إلى الالتزام بالكمامة والتباعد، والإقبال على المطاعيم.

كما أكد أنه تم زيادة أعداد فحوصات كورونا التي يتم إجراؤها أسبوعياً، ويتم تتبع المخالطين للحالات.

يذكر أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الأردن ازداد في آخر 3 أسابيع بنسبة تراوحت بين 30-40%، وفق رئيسة المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية رائدة القطب، بينما وصلت نسبة الارتفاع في عدد الوفيات بالفيروس في ذات الفترة بحدود 41%، وفق ما نقلت قناة "المملكة" شبه الرسمية.

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