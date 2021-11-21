روسيا عن أزمة أوكرانيا: الحل موجود..أوقفوا ضخ الأسلحة!

في وقت شدد فيه الكرملين على أنه لا يستبعد حدوث استفزازات لتبرير الاتهامات بالتهديد بالغزو الروسي لأوكرانيا، طالب المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف، دول الناتو بالتوقف عن ضخ الأسلحة، ووقف نشاطاتها الاستفزازية قرب الحدود، وفق تعبيره.

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وفي حديثه عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لحل الوضع المتوتر الحالي، أشار ممثل الكرملين إلى أن الحل والمخرج موجود.

وأضاف بيسكوف أنه يجب على الناتو وقف نشاطه الاستفزازي بالقرب من حدود بلاده، مشدداً على ضرورة أن يتوقف الناتو عن نشر وتطوير بنيته التحتية السياسية والعسكرية قرب روسيا.

كما تابع بيسكوف، أنه يجب على الولايات المتحدة وحلفائها التوقف عن تركيز القبضة العسكرية عند الحدود الروسية.

تحرك مريب على الحدود

وجاءت هذه التطورات في وقت أعلنت فيه كييف الأسبوع الماضي، أنها تسعى للحصول على مساعدات عسكرية إضافية من حلفائها الغربيين بعدما أعربوا عن قلقهم حيال تحرّكات القوات الروسية عند الحدود الأوكرانية، حيث أظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً في روسيا تحرّك قوات ودبابات وصواريخ باتّجاه الحدود الأوكرانية، ما أثار القلق من احتمال حدوث تصعيد في النزاع.

يأتي هذا بينما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأربعاء الماضي، أن خوض روسيا "مغامرة عسكرية" عند حدود أوكرانيا وبولندا قد يكون "خطأ مأساوياً"، وسط تصاعد التوتر في هذه المنطقة.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني كان انخرط في نزاع مع انفصاليين مؤيدين لروسيا في منطقتي دونيتسك ولوغانسك اندلع بعدما ضمّت موسكو شبه جزيرة القرم العام 2014.

وتتهم أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون روسيا بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود، وهو أمر تنفيه موسكو.