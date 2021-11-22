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ولي عهد أبوظبي ووزير دفاع أميركا يبحثان قضايا المنطقة

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الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد

ولي عهد أبوظبي ووزير دفاع أميركا يبحثان قضايا المنطقة

دبي - العربية.نت

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بحث ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد اليوم الأحد مع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الشؤون الدفاعية والعسكرية والقضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

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إلى هذا، ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي استقبل أوستين في قصر الشاطئ في أبوظبي وبحث معه "العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية على مختلف المستويات، خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية.

وأضافت أنه جرى خلال اللقاء بحث القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك.

وكان وزير الدفاع الأميركي قد أكد السبت، في المنامة أن الولايات المتحدة قادرة على نشر "قوة ساحقة" في الشرق الأوسط، مشددا على أن واشنطن "ستنظر في كل الخيارات الضرورية" في حال فشل الدبلوماسية في وقف البرنامج النووي الإيراني.

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