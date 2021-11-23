.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ولي عهد أبوظبي يزور تركيا الأربعاء

  • الخط
محمد بن زايد أردوغان
محمد بن زايد وأردوغان (أرشيفية)

ولي عهد أبوظبي يزور تركيا الأربعاء

سيبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات

دبي - قناة العربية

نشر في: آخر تحديث:

يزور ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد تركيا، الأربعاء، تلبية لدعوة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وسيبحث الطرفان العلاقات الثنائية، وسبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وستكون زيارة ولي عهد أبوظبي الرسمية إلى تركيا الأولى له منذ 10 سنوات.

وبحسب بيان الرئاسة التركية، ستشهد الاجتماعات التي ستعقد في أنقرة بين بن زايد وأردوغان استعراض العلاقات الثنائية بين تركيا والإمارات بكافة أبعادها.

ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض الأخيرة ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض

وستتم مناقشة الخطوات الواجب اتخاذها لتحسين التعاون، إضافة إلى العلاقات الثنائية. ومن المنتظر أيضاً تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الجارية خلال المحادثات.

وقالت مصادر تركية تعليقاً على الزيارة الأسبوع الماضي، إن ولي عهد أبو ظبي سيبحث مع أردوغان العديد من المشاريع الاقتصادية الإماراتية في تركيا، وتعزيز التعاون الاقتصادي، ورفع مستوى التبادل التجاري، وفتح طرق جديدة للنقل البحري بين البلدين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50 لإبطاء شيخوخة المرأة.. هذه أفضل الأطعمة بعد سن الـ50
الأكثر قراءة
دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل دراسة تكشف عن أول وأسرع ما يجذب المرأة في الرجل
أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة أشهر محاربة سرطان بمصر يهزمها المرض.. وتدوينة وداع أخيرة
وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري وفاة المذيعة المصرية أسماء مصطفى.. وزوجها: كسرتِ ظهري
 8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!  8 أمور تدمّر أجسامنا دون أن ندري.. احذرها!
إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة إندونيسيا.. القبض على سعودي متهم بقتل زوجته بمادة حارقة
سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم سقط عليه السقف وقتله.. سيول الإسكندرية لا ترحم
قبل أن تذهب
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
فيسبوك يغضب داكني البشرة.. لماذا؟
اكتشف المزيد