.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إعلام إسرائيلي: صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر فوق شاطئ حيفا

  • الخط
انفجار صاروخ سماء
أرشيفية

إعلام إسرائيلي: صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر فوق شاطئ حيفا

المرصد السوري: ارتفاع عدد قتلى القصف الإسرائيلي على مواقع لحزب الله اللبناني في حمص إلى 4 أشخاص

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن سوريا أطلقت ليل الثلاثاء صاروخا مضادا للطائرات عبر الأجواء الإسرائيلية وانفجر فوق شاطئ في حيفا.

وبحسب القناة "12"، فقد "أخطأ أحد الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري الطائرات، ودخل إسرائيل على علو شاهق وانفجر فوق البحر قبالة ساحل حيفا، وسقطت شظاياه في البحر ولم تسبب أي ضرر".

ولفتت إلى أن "نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي تابع الصاروخ، لكنه قرر عدم اعتراضه لأنه لم يعرض المدنيين للخطر".

وأشارت القناة إلى أن "الصاروخ من طراز SA-5 له نظام تدمير ذاتي على ارتفاعات عالية"، فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله اللبناني في حمص الليلة الماضية.

حاجز أمني في حمص "أرشيفية"
حاجز أمني في حمص "أرشيفية"

وقال المرصد إن القصف جاء بصواريخ تم إطلاقها من الأجواء اللبنانية واستهدفت ضواحي مدينة حمص الغربية ضمن مناطق بها مواقع ومقرات لفصائل موالية لحزب الله اللبناني وما يعرف باسم "حزب الله السوري" وأبرزها قرية المزرعة.

وأضاف أن الدفاعات الجوية للنظام السوري حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية مع سماع دوي انفجارات في القسم الغربي من حمص.

وأشار إلى مقتل 2 في الضواحي الغربية لحمص إضافة لاثنين آخرين إثر سقوط بقايا صواريخ خلال تصدي دفاعات النظام للصواريخ الإسرائيلية في منطقة قرب محطة وقود على طريق طرابلس داخل المدينة.

إعلام سوري: مقتل مدنيين في هجوم إسرائيلي بحمص سوريا سوريا والأسد إعلام سوري: مقتل مدنيين في هجوم إسرائيلي بحمص

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حمص.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مراسلها في حمص "عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له".

ولاحقا، ذكر الإعلام الرسمي "مقتل مدنيين وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عندما لجأ كلينتون لاحتياطيات النفط قبل 21 عاماً.. هذا ما حدث! عندما لجأ كلينتون لاحتياطيات النفط قبل 21 عاماً.. هذا ما حدث!
كورونا يقترب من إتمام عامه الثاني.. انتهاء معركة اختراع اللقاح واحتدام حرب العلاج كورونا يقترب من إتمام عامه الثاني.. انتهاء معركة اختراع اللقاح واحتدام حرب العلاج
الأكثر قراءة
شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا شاهد اعتقال سعودي قتل زوجته بأسيد الغيرة في إندونيسيا
ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض ولادات عجيبة في مصر لأطفال بلا بطن ولا جلد وبشعر أبيض
ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض ميسي: أريد العودة ومساعدة برشلونة على النهوض
دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين دولة خليجية تدرس منح إقامة 15 عاماً لهذه الفئة من الوافدين
سقوط السائق المتحرش بيد الأمن.. ابنتاه لم تسلما من أذاه سقوط السائق المتحرش بيد الأمن.. ابنتاه لم تسلما من أذاه
صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان صور غريبة لداهس المارة وفيديو يغني فيه بطريقة محمد رمضان
قبل أن تذهب
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
تيغراي على أبواب أديس أبابا.. وآبي أحمد يعلن قيادة المعارك
اكتشف المزيد