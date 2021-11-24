إعلام إسرائيلي: صاروخ سوري مضاد للطائرات انفجر فوق شاطئ حيفا

أفادت القناة "12" الإسرائيلية بأن سوريا أطلقت ليل الثلاثاء صاروخا مضادا للطائرات عبر الأجواء الإسرائيلية وانفجر فوق شاطئ في حيفا.

وبحسب القناة "12"، فقد "أخطأ أحد الصواريخ التي أطلقها الجيش السوري الطائرات، ودخل إسرائيل على علو شاهق وانفجر فوق البحر قبالة ساحل حيفا، وسقطت شظاياه في البحر ولم تسبب أي ضرر".

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ولفتت إلى أن "نظام الدفاع الجوي التابع للجيش الإسرائيلي تابع الصاروخ، لكنه قرر عدم اعتراضه لأنه لم يعرض المدنيين للخطر".

وأشارت القناة إلى أن "الصاروخ من طراز SA-5 له نظام تدمير ذاتي على ارتفاعات عالية"، فيما رفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

هذا وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، بمقتل 4 على الأقل وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف مواقع لحزب الله اللبناني في حمص الليلة الماضية.

وقال المرصد إن القصف جاء بصواريخ تم إطلاقها من الأجواء اللبنانية واستهدفت ضواحي مدينة حمص الغربية ضمن مناطق بها مواقع ومقرات لفصائل موالية لحزب الله اللبناني وما يعرف باسم "حزب الله السوري" وأبرزها قرية المزرعة.

وأضاف أن الدفاعات الجوية للنظام السوري حاولت التصدي للصواريخ الإسرائيلية مع سماع دوي انفجارات في القسم الغربي من حمص.

وأشار إلى مقتل 2 في الضواحي الغربية لحمص إضافة لاثنين آخرين إثر سقوط بقايا صواريخ خلال تصدي دفاعات النظام للصواريخ الإسرائيلية في منطقة قرب محطة وقود على طريق طرابلس داخل المدينة.

وقالت وسائل إعلام رسمية سورية، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، إن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم إسرائيلي في سماء مدينة حمص.

وأضافت وسائل الإعلام نقلا عن مراسلها في حمص "عدوان جوي إسرائيلي يستهدف بعض النقاط في المنطقة الوسطى، ووسائط دفاعنا الجوي تتصدى له".

ولاحقا، ذكر الإعلام الرسمي "مقتل مدنيين وإصابة آخر في هجوم إسرائيلي على المنطقة الوسطى".