.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بعد ساعات على تعيينها.. أول رئيسة وزراء بالسويد تستقيل

  • الخط
Current Finance Minister and Social Democrat leader Magdalena Andersson attends a press conference after being appointed as the country's new Prime Minister following a voting at the Swedish Parliament Riksdagen in Stockholm, Sweden November 24, 2021. Andersson is the first ever Swedish female prime minister. Erik Simander /TT News Agency/via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. SWEDEN OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SWEDEN.
ماغدالينا إندرسون في مؤتمر صحفي بعد تعيينها رئيسةً للوزراء اليوم

بعد ساعات على تعيينها.. أول رئيسة وزراء بالسويد تستقيل

استقالة ماغدالينا إندرسون جاءت إثر فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب "حزب الخضر" من الائتلاف الحكومي

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قدمت رئيسة وزراء السويد المنتخبة ماغدالينا إندرسون استقالتها الأربعاء، بعد ساعات على تعيينها من قبل البرلمان، وذلك إثر فشلها في تمرير مشروع الميزانية وانسحاب "حزب الخضر" من الائتلاف الحكومي.

تهنئة ماغدالينا اندرسون بعد تعيينها رئيسةً للوزراء اليوم
تهنئة ماغدالينا اندرسون بعد تعيينها رئيسةً للوزراء اليوم

وقالت إندرسون، وهي منتمية إلى "الحزب الاجتماعي الديمقراطي"، للصحافيين: "ثمة عرف دستوري يفيد بأنه ينبغي على أي حكومة ائتلافية أن تستقيل في حال انسحاب حزب منها". وتابعت: "لا أريد أن أرأس حكومة مطعون بشرعيتها".

وأعربت إندرسون عن أملها في أن تُنتخب في وقت لاحق رئيسة لحكومة أقلية مكونة من "الحزب الاجتماعي الديمقراطي" فقط.

وأصبحت إندرسون اليوم أول امرأة تنتخب لمنصب رئيس الوزراء في السويد بعد التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة مع "حزب اليسار" لزيادة الرواتب التقاعدية مقابل دعمه في تصويت.

ماغدالينا اندرسون (أرشيفية)
ماغدالينا اندرسون (أرشيفية)
مولد جمهورية جديدة.. بربادوس تستغني عن التاج البريطاني الأخيرة مولد جمهورية جديدة.. بربادوس تستغني عن التاج البريطاني

لكن "حزب الوسط"، الذي يُعتبر صغيراً نسبياً، سحب بعد ذلك دعمه لموازنة إندرسون بسبب التنازلات المقدمة لليسار، تاركاً الموازنة مع أصوات غير كافية لتمريرها في البرلمان.

وبدلاً من ذلك، اعتمد البرلمان موازنة بديلة قدمها "المعتدلون المحافظون" المعارضون و"الديمقراطيون المسيحيون" و"الديمقراطيون السويديون" و"اليمينيون المتطرفون".

وكانت الضربة القاضية عندما أعلن زعيم "حزب الخضر" بير بولوند أن حزبه لا يمكنه تحمل "الموازنة التاريخية للمعارضة التي تمت صياغتها للمرة الأولى مع اليمين المتطرف"، قبل أن يقدم استقالته من الحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن تناول الدهون والحمّص.. نصائح خبير تغذية لإنقاص الوزن
الأكثر قراءة
ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق ملابس محمد رمضان تورطه.. إيقاف تصاريح الغناء وفتح تحقيق
أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟ أي عقاب سيلحق بسعودي قاتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا؟
احذروا هذه احذروا هذه "الأطعمة الشتوية".. تسبب زيادة سريعة في الوزن
التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء التحالف: ضربات جوية لمعسكرات وأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء
"فيديو كليب إباحي وألفاظ بذيئة".. بلاغ ضد محمد رمضان
مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة مصر.. القبض على طالب يصور النساء بالشوارع بطريقة مسيئة
قبل أن تذهب
تحت القصف والنزوح.. رسائل مؤثرة من أطفال مأرب
تحت القصف والنزوح.. رسائل مؤثرة من أطفال مأرب
اكتشف المزيد