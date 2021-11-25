أوروبا توصي ووثيقة تكشف.. "صلاحية التطعيم 9 أشهر"!

مع غرق عدة دول أوروبية مجددا في "أتون" الفيروس، وسط ارتفاع في عدد المصابين بكورونا، يبدو أن الاتحاد الأوروبي سيقترح مهلة تسعة أشهر لصلاحية لقاحات كوفيد-19 للراغبين في السفر إلى الدول الأعضاء.

فقد كشفت وثيقة، بحسب ما أفادت وكالة بلومبيرغ، أن المفوضية الأوروبية ستوصي في الوقت عينه الدول الأعضاء بمواصلة الترحيب بالمسافرين الذين حصول على التطعيمات التي وافق عليها الاتحاد، وأن تفتح أبوابها اعتبارا من 10 يناير المقبل (2022) لمن تلقوا لقاحات وافقت عليها منظمة الصحة العالمية.

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ومن المتوقع الإعلان عن المقترحات المتعلقة بالسفر من خارج الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق اليوم .

جاءت هذه المعلومات فيما يقترح المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والوقاية منها، دراسة منح جرعات معززة من لقاحات كورونا لجميع البالغين.

فيما اقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس،أمس الأربعاء أن يجعل التكتل الحصول على الجرعة المعززة شرطا للسفر عبر التكتل.

بؤرة تفش جديدة

يذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، كان حذر أمس من أن أوروبا عادت لتكون بؤرة تفشي جائحة كوفيد-19 ، وسط "إحساس زائف بالأمان" بشأن الحماية التي تقدمها اللقاحات. وأشار إلى أن أكثر من 60 بالمئة من كل الحالات المسجلة عالميا للوفيات من كوفيد-19 في الأسبوع الماضي كانت في أوروبا

كما نبه مسؤولون في المنظمة من أن الفيروس قد يواصل الانتشار مع عودة المجتمعات قبيل نهاية العام للاختلاط الاجتماعي والتنقل الذي كان معتادا قبل الجائحة.