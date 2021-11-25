.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

توتر وتأهب بين أوكرانيا وروسيا.. وكييف "ستدفعون الثمن"

  • الخط
Ukrainian tanks and APCs move towards the de-facto border with Crimea near Kherson, southern Ukraine, Friday, Aug. 12, 2016. Ukraine put its troops on combat alert Thursday along the country's de-facto borders with Crimea and separatist rebels in the east amid an escalating war of words with Russia over Crimea. (AP Photo/Aleksandr Shulman)
قوات أوكرانية على الحدود (أرشيفية- أسوشييتد برس)

توتر وتأهب بين أوكرانيا وروسيا.. وكييف "ستدفعون الثمن"

العربية.نت- وكالات

نشر في: آخر تحديث:

في ظل التوترات المستمرة بين أوكرانيا وروسيا، وسط مخاوف دولية من شن موسكو عملية عسكرية، نفذ الجيش الأوكراني اليوم الخميس تدريبات في منطقة دونيتسك الشرقية المتنازع عليها مع موسكو.

فيما حذرت كييف موسكو من غزو البلاد، قائلة إنها "ستدفع ثمنا باهظا" لأي محاولة من هذا القبيل.

روسيا عن أزمة أوكرانيا: الحل موجود..أوقفوا ضخ الأسلحة! العرب والعالم روسيا عن أزمة أوكرانيا: الحل موجود..أوقفوا ضخ الأسلحة!

وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا للصحافيين اليوم، إنه من الصعب تخمين ما يدور في خلد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لكنه أكد في الوقت عينه أن بلاده مستعدة لفعل كل شيء من أجل ردع الكرملين.

رفع حالة التأهب

يذكر أن روسيا كانت أجرت أمس الأربعاء، تدريبات عسكرية في البحر الأسود إلى الجنوب من أوكرانيا، معلنة أنها بحاجة إلى تعزيز الاستعداد القتالي لقواتها التقليدية والنووية بسبب النشاط المتزايد لحلف شمال الأطلسي بالقرب من حدودها.

في الوقت نفسه، أجرت كييف، التي قالت حليفتها واشنطن إنها تعتقد أنها قد تتعرض لغزو روسي، تدريبات هي الأخرى بالقرب من الحدود مع روسيا البيضاء.

فقد نفذت القوات الأوكرانية ما وصفتها "بعملية خاصة"، شملت تدريبات بطائرات مسيرة ومناورات عسكرية للوحدات المضادة للدبابات والقوات المحمولة جوا.

في حين ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن عدة طائرات وسفن روسية تدربت على صد هجمات جوية على قواعد بحرية وكذلك الرد بضربات جوية خلال المناورات العسكرية التي أقيمت أمس في البحر الأسود.

صورة أقمار صناعية تظهر تأهبا روسيا على الحدود (فرانس برس)
صورة أقمار صناعية تظهر تأهبا روسيا على الحدود (فرانس برس)

تأتي زيادة هذا النشاط العسكري على الجانبين بعد أسابيع من التوتر المتصاعد الذي زاد من خطر اندلاع حرب بين الجارتين، على الرغم من أن روسيا تنفي وجود أي نوايا عدوانية من جانبها، بينما أكدت مصادر مخابرات غربية لوكالة رويترز أنها لا تتوقع حصول أي غزو وشيك.

وكانت الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي استعرضا دعمهما لأوكرانيا بطرق اعتبرتها موسكو استفزازية، شملت مناورات بحرية هذا الشهر (نوفمبر) في البحر الأسود وتسليم دفعة من زوارق الدورية الأميركية إلى البحرية الأوكرانية.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يخوض منذ عام 2014 نزاعا ضد انفصاليين موالين لموسكو في منطقتين على الحدود روسيا، بعدما ضمت شبه الأخيرة جزيرة القرم.

كما تتهم كييف وحلفاؤها الغربيون غالبا موسكو بإرسال قوات وأسلحة عبر الحدود دعماً للانفصاليين، ما ينفيه باستمرار الكرملين .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً
الأكثر قراءة
طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي
بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول
تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
وزير المالية: السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل وزير المالية: السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل
هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة
قبل أن تذهب
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
اكتشف المزيد