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آنالينا بيربوك أول امرأة تتولى وزارة الخارجية بألمانيا

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آنالينا بيربوك
آنالينا بيربوك

آنالينا بيربوك أول امرأة تتولى وزارة الخارجية بألمانيا

دبي - العربية.نت

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أعلن حزب الخضر في ألمانيا مساء الخميس، أنّ آنالينا بيربوك التي تتشارك رئاسة الحزب مع روبرت هابيك ستتولّى وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة لتصبح بذلك أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ البلاد.

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إلى هذا، قال الحزب إنّ بيربوك، البيئية الأربعينية التي رشّحها الخضر في الانتخابات التشريعية الأخيرة لمنصب المستشارة لكنّها فشلت في تحقيق هذا الهدف، ستتولّى مهامها الوزارية الجديدة مطلع كانون الأول/ديسمبر في إطار الائتلاف الحكومي الذي رأى النور الأربعاء بين الاشتراكيين الديمقراطيين والليبراليين والذي سيدشّن عهد ما بعد أنغيلا ميركل.

أما الرئيس المشارك الآخر للحزب فسيكون من جهته على رأس "سوبر وزارة" تجمع بين المناخ والاقتصاد.

الأصغر أيضا

وبيربوك التي ستخلف على رأس وزارة الخارجية الديمقراطي الاشتراكي هايكو ماس، ستصبح أيضاً أصغر شخص يتولّى هذه الحقيبة في تاريخ ألمانيا.

فخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، وعدت بيربوك بحقن الدبلوماسية الألمانية بجرعة منشّطات، ولا سيّما من خلال تبنّي لهجة أكثر حزماً تجاه كل من روسيا والصين.

معارضة شرسة لخط أنابيب الغاز نوردستريم 2

وقالت يومها إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى "سياسة خارجية ألمانية قوية ومنفتحة لكن نشطة".

كما أنها معارضة شرسة لخط أنابيب الغاز نوردستريم 2 الذي سيسمح بمضاعفة إمدادات الغاز الروسي لألمانيا من دون المرور عبر أوكرانيا التي كانت حتى الآن دولة الترانزيت التقليدية لهذه المادّة الحيوية.

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