بسبب أوميكرون.. السعودية ودول عربية تعلق الرحلات من دول إفريقية

أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، أنه تقرر تعليق الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا، ونامبيا، وبوتسوانا، وزيمبابوي، وموزمبيق، وليسوتو، وإسواتيني وإليها.

جاء ذلك بعد ما سبق الإعلان عنه بشأن تعليق القدوم مؤقتاً من بعض الدول إلى المملكة لأسباب تتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، وبناء على المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، وما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة عن ظهور سلالة متحورة من كورونا في عدد من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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لا تقل عن 14 يوماً

وقال المصدر إنه تقرر أيضاً تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين، من القادمين مباشرة وغير مباشرة من الدول المشار إليها، فيما عدا من قضى مدة لا تقل عن 14 يوماً في دولة أخرى من الدول التي تسمح الإجراءات الصحية في المملكة بدخول القادمين منها وفقاً للإجراءات الصحية المعتمدة، على أن يتم تطبيق كامل إجراءات الحجر الصحي المؤسسي المعتمد لمدة 5 أيام، على جميع الفئات المستثناة للقادمين من هذه الدول، بما في ذلك مواطنو المملكة، بغض النظر عن حالة التحصين.

كما أوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي عالمياً، مع تحذير المواطنين والمقيمين لتجنب السفر إلى الدول المشار إليها حتى إشعار آخر.

إغلاق الحدود

من جهتها، علقت الإمارات دخول القادمين من جنوب إفريقيا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وزيمبابوي وبوتسوانا وموزمبيق اعتبارا من 29 نوفمبر الجاري.

بدورها حظرت البحرين دخول المسافرين من جنوب إفريقيا وخمس دول أخرى مجاورة، بسبب مخاوف تتعلق بجائحة كورونا، وفق ما أفادت وكالة أنباء البحرين اليوم.

واستعبد القرار المواطنين البحرينيين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في المملكة.

من جهته قرر المغرب إغلاق حدوده بوجه المسافرين القادمين من بلدان منطقة إفريقيا الجنوبية، تحسباً لانتقال عدوى متحور جديد لكورونا رصد للمرة الأولى في جنوب إفريقيا، وفق ما أفادت وزارة الخارجية اليوم.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية عن الوزارة قولها إن القرار يشمل "فضلاً عن جنوب إفريقيا، كلاً من بوتسوانا وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وزيمبابوي".

"القادمين أو العابرين"

كما أوضحت أن السلطات اتخذت هذا القرار "على إثر الأخبار المتعلقة بظهور متحور جديد وخطير بجنوب إفريقيا"، مشيرة إلى أن حظر دخول المغرب يسري على "المسافرين القادمين من هذه البلدان أو العابرين لها".

كذلك أكدت أن القرار يهدف إلى "الحفاظ على المكاسب التي راكمها المغرب في مجال تدبير جائحة كوفيد-19، ومواجهة تدهور الوضع الصحي في بعض البلدان".

بعد مرور أسبوعين

من جانبه أعلن الأردن اليوم منع دخول القادمين من عدد من الدول الإفريقية إلى المملكة إلا بعد مرور أسبوعين على مغادرتهم هذه الدول، وذلك لمنع وصول المتحور الجديد من كورونا إلى أراضي المملكة.

وبناء على توصية من وزارة الصحة قررت وزارة الداخلية الأردنية "منع دخول غير الأردنيين القادمين من هذه الدول إلا بعد مرور 14 يوماً على مغادرتهم لهذه الدول إلى دول أخرى لا يتواجد فيها المتحور الجديد، واعتباراً من الأحد المقبل".

كما شددت الوزارة في بيان على أن "الإجراءات الاحترازية اتخذت بحق القادمين من دول: جنوب إفريقيا وليسوتو وزيمبابوي وموزمبيق ونامبيا وإسواتيني وبوتسوانا وذلك اعتباراً من يوم الأحد".

"للحد من دخوله"

وبحسب الوزارة "سيتم حجر الأردنيين القادمين من هذه الدول حجراً مؤسسياً لمدة 14 يوماً، وعلى نفقتهم الخاصة وبغض النظر عن نتيجة فحص الكشف عن كورونا في المطارات الأردنية أو في الدول القادمين منها"، لافتة إلى أن القرار اتخذ "للحد من دخول هذا المتحور الجديد إلى الأردن".

يذكر أن علماء في جنوب إفريقيا كانوا أعلنوا أمس الخميس اكتشاف "متحور جديد مثيرة للقلق في جنوب إفريقيا"، مشيرين إلى أن المتحور بي.1.1.529 يظهر عدداً مرتفعاً جداً من الطفرات" و"قادر على أن ينتشر بسرعة كبيرة".