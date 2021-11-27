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مقتل 21 جنديا سودانيا بهجوم إثيوبي على الحدود

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من تعزيزات الجيش السوداني السودان على الحدود مع إثيوبيا
من تعزيزات الجيش السودان على الحدود مع إثيوبيا (أرشيفية)

مقتل 21 جنديا سودانيا بهجوم إثيوبي على الحدود

دبي - العربية.نت

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كشف الجيش السوداني أنه تصدى لهجوم داخل الحدود الشرقية نفذته قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرة، اليوم السبت.

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وقالت مصادر عسكرية رفيعة، لموقع "سودان تربيون" المحلي إن الجيش السوداني رد على توغل قوات إثيوبية وميليشيات الأمهرة داخل الأراضي السودانية شرق بركة نورين عند مستوطنة ملكاوا بعمق 17 كيلومترا، مؤكدة مقتل 21 جندي سوادني في الاشتباكات.

كذلك أشارت إلى أن المواجهات التي اندلعت بالأسلحة الثقيلة استمرت حتى ظهر اليوم.

وتحدثت المصادر عن أن التوغل الإثيوبي الجديد هدف لتحقيق أمرين، الأول إسناد كبار مزارعي الأمهرة، الذين يعملون على حصاد نحو 10 آلاف فدان زُرعت داخل السوداني والثاني قطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيغراي على منطقة بحر دار الإثيوبية.

يشار إلى أن الجيش السوداني يصد بين الحين والآخر ومُنذ تحريره معظم أراضي الفشقة الكبرى والفشقة الصغرى في نوفمبر 2020، هجمات من القوات الإثيوبية وميليشيات تدعمها.

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