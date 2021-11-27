بريطانيا.. قتلى وإغلاق طرق واقتلاع أشجار بعاصفة أروين

لقي 3 أشخاص على الأقل حتفهم في المملكة المتحدة بعد أن ضربت العاصفة الشتوية الأولى لهذا العام مناطق من البلاد بريح بلغت سرعتها ما يقرب من 160 كيلومترا في الساعة.

إلى هذا، ضربت العاصفة، التي أطلق عليها مكتب الأرصاد الجوية في البلاد اسم أروين، أجزاء من شمال إنجلترا واسكتلندا وإيرلندا الشمالية بشكل خاص، ما تسبب في إغلاق الطرق وتأخر القطارات وانقطاع التيار الكهربائي وأمواج عالية.

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ولقي 3 رجال حتفهم- رجل في كل منطقة متضررة- بسبب سقوط أشجار.

على الرغم من أنه يبدو أن أسوأ ما في العاصفة قد انتهى، فقد تم توجيه النصح للسكان بتوخي الحذر من السفر يوم السبت، حيث أبلغت شبكات القطارات عن تعطل بعض خدماتها وسط رياح لا تزال شديدة وتساقط ثلوج كثيفة.

من جهته، قال ستيف رامسدال، كبير الخبراء في مكتب الأرصاد الجوية ”العاصفة أروين أنتجت بعض الرياح القوية بشكل خطير خلال الليل، حيث سجلت هبات رياح تجاوزت 90 ميلا في الساعة. الرياح القوية ستتحرك جنوبا عبر المملكة المتحدة خلال اليوم، وستضعف تدريجيا.