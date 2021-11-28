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مسؤول بالاتحاد الإفريقي: إثيوبيا تتجه نحو التقسيم

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آبي أحمد بالزي العسكري (أسوشييتد برس)
آبي أحمد بالزي العسكري (أسوشييتد برس)
خاص

مسؤول بالاتحاد الإفريقي: إثيوبيا تتجه نحو التقسيم

عن إمكانية سقوط أديس أبابا في قبضة قوات جبهة تيغراي.. مصدر رفيع في الاتحاد الإفريقي للعربية.نت: "لن تكون معركة سهلة وسريعة ومستبعدة في الوقت الحالي لكن جميع الاحتمالات واردة"

العربية.نت - خليل ولد اجدود 

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حذر مسؤول كبير في الاتحاد الإفريقي من أن إثيوبيا تواجه خطر التفكك والانزلاق نحو دوامة الاقتتال والخراب على غرار ما حدث في الصومال وسوريا وليبيا، وفق تعبيره.

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معارك في إقليم عفر

في غضون ذلك اتهمت جبهة تحرير تيغراي في وقت مبكر من فجر الأحد الجيش الإثيوبي بتدمير أجزاء كبيرة من مدينة "كاساغيتا" في إقليم "عفر" حيث تحتدم المعارك مع قوات تيغراي والفصائل المتحالفة معها للسيطرة على نقاط استراتيجية في الطريق الحيوي الطويل الذي يربط أديس أبابا عاصمة إثيوبيا الحبيسة بموانئ جمهورية جيبوتي المجاورة.

فيما بثت حسابات ومواقع تابعة للجبهة صورا تظهر حجم الدمار في المدينة بعد تعرضها لقصف وصفته بـ"الوحشي" واستخدمت فيه "الطائرات المسيرة التي حرقت الأخضر واليابس ودمرت المساجد والمدارس ومنازل المدنيين".

البحث عن نصر معنوي

وأفادت صفحات تابعة للجبهة بأن رئيس الوزراء آبي أحمد "يبحث عن نصر معنوي" لكنه لم يتمكن من شن هجوم بري على "كاساغيتا"، وهو الذي يقود المعارك بنفسه في جبهة عفر.

وقال في فيديوهات بثها على حسابه في تويتر وعبر وسائل الإعلام الحكومية إن هدفه دفن الأعداء، وتحقيق انتصار يحافظ على كيان ووحدة البلاد.

جميع الاحتمالات واردة

وشدد مصدر رفيع المستوى في الاتحاد الإفريقي في رده على سؤال لـ "العربية.نت" على أن سقوط أديس أبابا في قبضة قوات جبهة تيغراي "لن يكون معركة سهلة وسريعة ومستبعد في الوقت الحالي، لكن جميع الاحتمالات واردة".

وأضاف المصدر "بغض النظر عن أديس أبابا كهدف أخير للقوات المناوئة للحكومة.. إثيوبيا دخلت في منعطف خطير وفي طور من الاقتتال الأهلي القبلي والمناطقي والعرقي يصعب الخروج منه وأن تبقى معه كما كانت موحدة، ولدينا خشية من أن تواجه مصير الصومال وسوريا وليبيا".

دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا (أرشيفية من رويترز)
دبابة مدمرة عقب قتال بين القوات الإثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي على مشارف بلدة حميرة في إثيوبيا (أرشيفية من رويترز)

ويتخذ الاتحاد الإفريقي من أديس أبابا عاصمة ثاني أكبر بلد في القارة مقرا له ويبحث رئيس المفوضية الإفريقية موسى فقي بداية الأسبوع في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة الوضع العسكري والإنساني وسبل التوصل لحل سياسي ينهي النزاع الدامي في إثيوبيا.

العمل عن بعد بالاتحاد الإفريقي

ومع تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة واحتدام المعارك في عدة جبهات سمح الاتحاد لموظفيه الراغبين في ذلك بمغادرة أديس أبابا والعمل عن بعد بيد أنه تفادى الإعلان عن هذا الإجراء لكي لا يثير حفيظة السلطات بالتزامن مع دعوة الأمم المتحدة وسفارات غربية الموظفين والرعايا لمغادرة إثيوبيا وتجنب السفر إليها في الوقت الحاضر.

فيما حذر بيان لحكومة آبي أحمد من نشر وتداول معلومات عن القتال والوضع في محيط العاصمة.

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