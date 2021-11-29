أردوغان: سنتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل.. وسأزور الإمارات

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مع مصر وإسرائيل.

وقال إنه "كما أقدمنا على خطوات مع الإمارات فإننا سنقدم على خطوات مشابهة مع كل من مصر وإسرائيل".

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وعبّر عن اعتقاده بأن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات خلال محادثات بأنقرة "ستبدأ عصرا جديدا" في علاقات البلدين، مشيراً إلى أنه يعتزم زيارة الإمارات في فبراير.

وأضاف أن زيارته الإمارات ستكون ضمن وفد رفيع، مشيراً إلى "الإقدام على بعض الخطوات بقوة".

ووقعت أنقرة وأبوظبي اتفاقيات استثمارية بمليارات الدولارات الأسبوع الماضي، وقال أردوغان إنها تمثل بداية "عهد جديد".

وفي شأن محلي، قال أردوغان: "لن أتنازل عن خفض أسعار الفائدة والتضخم سينخفض قبل انتخابات 2023"، مشيراً إلى أنه لم يغير رأيه بأن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد التضخم.

ونقلت وسائل الإعلام التركية عن أردوغان قوله للصحافيين، أثناء رحلة العودة من زيارة لتركمانستان، إن تقلبات سعر الصرف الأخيرة لم تكن قائمة على أسس اقتصادية، وإن أنقرة مستعدة لتقديم الدعم اللازم لتعزيز الاستثمارات، وتحديدا من خلال البنوك الحكومية.

وخسرت الليرة ما يصل إلى 45% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام، وجاءت معظم تلك الخسائر بعد أن صعد أردوغان من دفاعه عن موقفه إزاء السياسة النقدية. وخفض البنك المركزي سعر الفائدة 400 نقطة أساس منذ سبتمبر على الرغم وصول معدل التضخم السنوي إلى 20% تقريبا.

وأضاف الرئيس التركي: "سنعالج المشكلات الناجمة عن ارتفاع الأسعار بسبب تقلبات في سعر الصرف، والتي ليس لها أساس اقتصادي".