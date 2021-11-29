.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

طعن شرطي في باريس.. وجهود للقبض على الجاني

  • الخط
French Police secure near the Paris courthouse on the Ile de la Cite France during the arrival of a convoy believed to be carrying the defendants who stand trial over Paris' November 2015 attacks, in Paris, France, September 8, 2021. Twenty defendants will stand trial over Paris' November 2015 attacks from September 8, 2021 to May 25, 2022, with nearly 1,800 civil parties, more than 300 lawyers, hundreds of journalists and large-scale security challenges. REUTERS/Christian Hartmann
عناصر من الشرطة الفرنسية في باريس (أرشيفية)

طعن شرطي في باريس.. وجهود للقبض على الجاني

وسائل إعلام تؤكد أن الشرطي تعرض للطعن بعد مشادة مع أربعة أو خمسة أشخاص في مركز تسوق

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان إن شرطياً خارج فترة عمله تعرض للطعن وأصيب بجروح خطيرة في باريس الأحد.

وأضاف دارمانان على "تويتر" أن تحقيقاً بدأ لمعرفة ملابسات الحادث، مشيراً إلى أن السلطات تبذل كل جهد ممكن لإلقاء القبض على الجاني.

المركز التجاري بباريس حيث وقع الهجوم، بحسب الإعلام المحلي
المركز التجاري بباريس حيث وقع الهجوم، بحسب الإعلام المحلي
مسؤول ألماني: يجب التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد مأساة المهاجرين العرب والعالم أزمة المهاجرين مسؤول ألماني: يجب التوصل لاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد مأساة المهاجرين

ولم يذكر الوزير أي دافع وراء حادث الطعن.

من جهتها نقلت قناة تلفزيون "بي. إف. إم" عن مصدر أمني قوله إن الشرطي تعرض للطعن بعد مشادة مع أربعة أو خمسة أشخاص في مركز تسوق.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
4 نصائح علمية لتجنب زيادة دهون البطن وظهور الكرش 4 نصائح علمية لتجنب زيادة دهون البطن وظهور الكرش
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
الأكثر قراءة
كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟ كيف وصلت العلاقة بين فنان مصري كبير وابنته للقضاء؟
شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس شابة مصرية تركت رسالة لزوجها.. وقفزت من الطابق السادس
رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب رشوان توفيق للعربية.نت: ابنتي خاضعة لإرادة آخرين.. ولن أتحدث لهذا السبب
ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون.. ما علاقة كورونا أوميكرون بالإيدز؟ العلماء يوضحون..
أسعار تذاكر العودة للكويت تقفز لمستويات قياسية أسعار تذاكر العودة للكويت تقفز لمستويات قياسية
تسلا في مأزق.. وإيلون ماسك يدعو موظفيه لإيجاد حل تسلا في مأزق.. وإيلون ماسك يدعو موظفيه لإيجاد حل
قبل أن تذهب
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
صخرة بحجم ملعب كرة القدم قد تصطدم بالأرض
اكتشف المزيد