لهذا السبب رفضت أوروبا الفواكه التركية.. عالِم أغذية يعلّق

كشفت "لجنة الإنذار السريع للأغذية والأعلاف" المعروفة اختصاراً بـ"RASFF" وهي مؤسسة أوروبية تعد مصدراً للإبلاغ عن سلامة الأغذية داخل الاتحاد الأوروبي على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، عن رفض الاتحاد الأوروبي لاستيراد الفاكهة من تركيا مؤخراً.

وأثارت صفحة الإنترنت، التي تبيّن رفض الاتحاد الأوروبي استيراد كمياتٍ كبيرة من الفاكهة التركية، الكثير من الجدل في تركيا، لجهة عدم اعتراض السلطات على جودة الفاكهة المصدّرة إلى أوروبا وتداولها في الأسواق المحلّية في البلاد.

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وأعلنت المؤسسة الأوروبية على موقعها الإلكتروني عن سبب رفض الاتحاد الأوروبي استيراد الفاكهة التركية.

وتحتوي هذه الفاكهة على كمياتٍ إضافية من "كلوربيريفوس"، وهو مبيد حشري تحظر الدول الأوروبية استخدامه على أراضيها، ولذلك رفض الاتحاد الأوروبي استيرادها من تركيا لاحتوائها على كمياتٍ إضافية من مخلفات المبيد الحشري.

وانتقد مهندسو أغذية أتراك، حكومة بلادهم، على خلفية عدم حظرها لاستخدام "كلوربيريفوس" الذي يستخدم في تركيا منذ عقود رغم أن باحثين حذّروا قبل سنوات من تداعياته المستمرة على الصحة العامة خاصة لدى الأطفال.

وقال بولنت تشيك، مهندس الأغذية المعروف على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" إن "الاتحاد الأوروبي يرفض شحناتٍ من الفاكهة التركية، على خلفية احتوائها على مستوياتٍ كبيرة من مخلفات كلوربيريفوس المحظور من الاستخدام بموجب معايير الاتحاد الأوروبي".

كلوربيريفوس يضرّ جداً الجهاز العصبي للأطفال واستخدامه محظور لدى الاتحاد الأوروبي، لكنه يُستخدم في بلادنا بولنت تشيك

وأرفق مهندس الأغذية تغريدته بصورةٍ لصفحة ويب من موقع "لجنة الإنذار السريع للأغذية والأعلاف" وتظهر بالفعل رفض الاتحاد الأوروبي استيراد كمياتٍ من الفاكهة التركية.

كما وجّه تشيك في تغريدةٍ أخرى خطاباً إلى وزارة الزراعة التركية، وقال فيها إن "كلوربيريفوس يضرّ جداً الجهاز العصبي للأطفال واستخدامه محظور لدى الاتحاد الأوروبي، لكنه يُستخدم في بلادنا". وأضاف مخاطباً الوزارة: "هل لديكِ تعليق؟".

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن رفضه استيراد الفاكهة التركية على خلفية مخاوفٍ صحية، فإن موظفاً ينتمي لحزب "الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، ويعمل في وزارة الزراعة نفي أن يكون هذا الأمر صحيحاً.

قد يكون لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل مخاوف صحية من استيراد الفاكهة التركية، لكن أنقرة تستخدم الكلوربيريفوس منذ العام 1965 موظف بوزارة الزراعة

وقال الموظف شريطة عدم ذكر اسمه لـ"العربية.نت": "قد يكون لدى الاتحاد الأوروبي بالفعل مخاوف صحية من استيراد الفاكهة التركية، لكن أنقرة تستخدم كلوربيريفوس منذ العام 1965، وبالتالي كان يجب أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن هذه المخاوف منذ سنوات".

وأضاف أن "أسباب رفض الاتحاد الأوروبي استيراد الفاكهة التركية تعود بالدرجة الأولى للعلاقات المتوترة بين أنقرة وبروكسل، خاصة أن الاتحاد يستورد كمياتٍ كبيرة من الخضار والفاكهة التركية، وامتناعه عن ذلك سيفاقم من الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا منذ سنوات".

كذلك شدد الموظف التركي على ضرورة منع أنقرة لاستخدام "كلوربيريفوس" الذي يضر الصحة العامة، على حدّ تعبّيره.

ويعد الاتحاد الأوروبي الذي طالب تركيا في السابق بضرورة الالتزام بمعايير الاتحاد الأوروبي، لاسيما فيما يتعلق بمخلفات المبيدات الحشرية، سوقاً رئيسياً لتصدير الفاكهة والخضراوات التركية.

وأبرمت أنقرة قبل سنوات اتفاقياتٍ عدّة مع الاتحاد الأوروبي، حينما كانت تنوي الحصول على حق العضوية في الاتحاد الأوروبي، لكنها لم تلتزم بمعظمها كما فعلت عندما انسحبت قبل أشهر من اتفاقية "إسطنبول" التي تحمّي التركيات من العنف الأسري.