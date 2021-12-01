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أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية لمكانة أفضل

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رجب طيب أردوغان (أرشيفية من رويترز)

أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا مع السعودية لمكانة أفضل

دبي - العربية.نت

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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع السعودية إلى مكانة أفضل.

جاءت هذه التصريحات خلال مقابلة لأردوغان مع قناة "تي آر تي" الثلاثاء.

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وقال أيضاً إن "الخطوة التي اتخذناها مع الإمارات مهمة وتاريخية وسأزورها في فبراير المقبل".

كما أضاف أردوغان أن الاتفاقيات الموقعة مع الإمارات الأسبوع الماضي ستدشن عصراً جديداً في علاقات البلدين.

أما فيما يخص العلاقات مع القاهرة، فأكد: "سنشهد تطورات مع مصر في المستقبل القريب".

محادثات في أنقرة

يذكر أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأردوغان كان بحثا الأربعاء الفائت بقصر الرئاسة في العاصمة أنقرة العلاقات الثنائية وسبل فتح آفاق جديدة للتعاون والعمل المشترك بين الإمارات وتركيا في جميع المجالات التي تخدم مصالحهما المتبادلة إضافة إلى مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

كذلك شهدا توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الإمارات وتركيا في عدد من المجالات التي تسهم في تعزيز علاقات التعاون وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك بين الجانبين.

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