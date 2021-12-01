بوتين: نتخذ خطوات مناسبة ضد تحركات الناتو

في ظل التصعيد على الحدود الأوكرانية، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إن روسيا تتخذ خطوات مناسبة ضد تحركات حلف الناتو.

إلى هذا، قال الكرملين إن بوتين لا يعارض فكرة المحادثات مع أوكرانيا، لكن إجراء محادثات من أجل المحادثات أمر لا طائل منه، مشيراً إلى أن موسكو ترغب في وجود جدول أعمال ملائم قبيل عقد أي اجتماع.

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في المقابل، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده ترغب في إجراء محادثات مباشرة مع موسكو من أجل إنهاء الحرب ضد قوات انفصالية تدعمها روسيا في منطقة دونباس بشرق البلاد.

وكان زيلينسكي يتحدث أمام البرلمان بعد أن حثت أوكرانيا حلف شمال الأطلسي على التحضير لعقوبات اقتصادية لفرضها على موسكو وتعزيز التعاون العسكري مع كييف كسبيل لردع روسيا عن شن أي هجوم جديد، بعد أن حشدت قواتها بالقرب منها.

فيما أطلقت أوكرانيا وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي تحذيرات بشأن‭‭ ‬‬الخطر المتمثل في تحركات القوات الروسية بالقرب من حدود أوكرانيا هذا العام، مما أثار المخاوف من تحول الصراع المحتدم في شرق أوكرانيا إلى حرب بين الجارتين.

وتتهم روسيا أوكرانيا والولايات المتحدة بانتهاج سلوك من شأنه زعزعة الاستقرار ووصفت الأقاويل التي تتحدث عن هجوم روسي جديد بأنها كاذبة وتحريضية. وبدأت روسيا جولة جديدة من التدريبات العسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن روسيا ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014 وساندت القوات الانفصالية في شرق أوكرانيا في حرب تقول كييف إنها أسفرت عن مقتل 14 ألف شخص.