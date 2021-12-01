.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حميدتي: الغرب قد يواجه موجة لاجئين إن لم يدعم الخرطوم

  • الخط
محمد حمدان دقلو (أرشيفية- أسوشييتد برس)
محمد حمدان دقلو (أرشيفية- أسوشييتد برس)

حميدتي: الغرب قد يواجه موجة لاجئين إن لم يدعم الخرطوم

دبي- العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شدد نائب رئيس مجلس السيادة في السودان، الفريق محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي على أن العالم قد يواجه أزمة لاجئين جديدة أن فتحت بلاده الحدود.

وقال في مقابلة عبر الفيديو مع صحيفة بوليتيكو، اليوم الأربعاء: "أوروبا والولايات المتحدة قد تواجهان زيادة في عدد اللاجئين، إذا لم تدعما السلطة والنظام في البلاد في ظل الحكومة الجديدة التي ستشكل".

حميدتي: هناك مخطط لشيطنة المكون العسكري في السودان العرب والعالم خاص حميدتي: هناك مخطط لشيطنة المكون العسكري في السودان

"تنحية الشكوك"

كما اعتبر أن الغرب ليس لدي خيار سوى دعم الحكومة لتجنب أزمة اللاجئين. وأوضح أن حدود السودان تخضع لمراقبة الجيش، والقوات الأمنية التي تعرضت لانتقادات شتى منذ 25 أكتوبر الماضي (2021) لفرضها إجراءات استثنائية.

إلى ذلك، أضاف "نظرًا لالتزامنا تجاه المجتمع الدولي والقانون، فلا زلنا نراقب هؤلاء الأشخاص.. لكن إذا فتحنا الحدود، فستحدث مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم".

قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)
قوات أمنية في الخرطوم (أرشيفية- فرانس برس)

ودعا الدول الأوروبية وأميركا إلى تنحية شكوكها جانباً، واعتباره وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مصدرين للاستقرار، في ظل عدد اللاجئين الكبير في البلاد. فيما اعتبر أنه يتعرض إلى حملات تلفق "أخبارا كاذبة" عنه.

وكان دقلو شدد في مقابلة سابقة مع العربية على أن المكون العسكري يتعرض لحملة "شيطنة، نافيا أن يكون لديه أي أطماع في السلطة السياسية. وقال حينها "نعرف أن هناك مخططاً لشيطنة المكون العسكري في البلاد".

يذكر أنه وفقًا للأمم المتحدة، يستضيف السودان أكثر من مليون لاجئ من دول متعددة.

كما أن ما يقرب من 7 ملايين سوداني وجنوب سوداني نزحوا قسراً ، إما داخل بلادهم أو إلى بلدان ومناطق خارجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
كورونا أوميكرون يصيب 13 لاعباً من نادٍ أوروبي كورونا أوميكرون يصيب 13 لاعباً من نادٍ أوروبي
الأكثر قراءة
مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه مشهد لا يحتمل.. صعد بسيارته فوق جسد طفل مصري ولم ينتبه
فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر  فيديو لأغلى مقاتلة بالعالم تسقط قرب مصر وينجو طيارها بكبسة زر 
أردني يوقع بغريمه بحيلة أردني يوقع بغريمه بحيلة "هوليوودية".. شاهد ماذا فعل!
موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب موجود في كل بيت.. غذاء مضاد للشيخوخة والشيب
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام ميسي يتوقع فوز صلاح بالكرة الذهبية.. وجمهور ليفربول: ما حدث قلة احترام
قبل أن تذهب
هل تضع الانتخابات الليبية نهاية لسنوات الفوضى؟
هل تضع الانتخابات الليبية نهاية لسنوات الفوضى؟
اكتشف المزيد