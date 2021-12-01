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الأمم المتحدة: افتحوا الحدود أمام طالبي اللجوء الأفغان

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لاجئون أفغان (فرانس برس)
لاجئون أفغان (فرانس برس)

الأمم المتحدة: افتحوا الحدود أمام طالبي اللجوء الأفغان

العربية.نت - وكالات

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حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأربعاء، من أن الأفغان الذين يسعون إلى الفرار من بلادهم يواجهون مخاطر متزايدة مع تدهور الأوضاع هناك، في مناشدة للدول المجاورة لفتح حدودها حتى لمن لا يحملون وثائق.

وذكرت المفوضية أن إيران وباكستان وطاجيكستان ترحل أعداداً متزايدة من الأفغان منذ أغسطس/آب الماضي، بعد سيطرة حركة طالبان على البلاد.

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كذلك، دعت إلى وقف عمليات الترحيل قائلة إن الأفغان قد يواجهون الاضطهاد في بلدهم حيث يتم استهداف الأقليات الدينية والعرقية والناشطين.

"ابقوا الحدود مفتوحة"

وناشدت المفوضية في بيان، جميع الدول التي تستقبل الوافدين الأفغان الجدد إبقاء حدودها مفتوحة لمن يحتاجون إلى الحماية الدولية.

يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أعلنت في أغسطس الماضي، أن ما يصل إلى نصف مليون أفغاني قد يفرون من الأزمة في بلادهم، مناشدة الدول المجاورة إبقاء حدودها مفتوحة لمن يبحثون عن الأمان.

لاجئون أفغان (فرانس برس)
لاجئون أفغان (فرانس برس)

يذكر أن الآلاف كانوا غادروا أيضا البلاد منذ منتصف أغسطس عبر مطار كابل، على متن طائرات عسكرية أميركية وأخرى تابعة لدول التحالف أيضا، خوفا من انتهاكات حركة طالبان التي سيطرت على مختلف منطق البلاد، بما فيها العاصمة.

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