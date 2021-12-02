وسط تراجع تاريخي لليرة.. أردوغان يعين وزيراً جديداً للمالية

عين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نور الدين نباتي وزيراً جديداً للخزانة والمالية بعد أن قبل استقالة لطفي علوان، وذلك بحسب مرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية فجر الخميس.

يأتي القرار في ظل تراجع تاريخي سجلته الليرة التركية الثلاثاء حيث تجاوزت 14 أمام الدولار قبل أن تتحسن بنسبة ضئيلة، إضافة لفقدانها قرابة 47% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الحالي.

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"طريق محفوف بالمخاطر"

وتزامن هذا التراجع مع تصريحات متكررة لأردوغان بخفض سعر الفائدة، حيث خفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 4%، فأصبحت 15% بعد أن كانت 19% بداية سبتمبر.

إلى ذلك برر الرئيس تراجع الليرة بسبب "المؤامرات الخارجية"، بحسب وصفه، وليس الوضع الاقتصادي.

وأعلن الأربعاء أن تركيا تسلك "طريقاً محفوفاً بالمخاطر لكنه صائب" حيال الاقتصاد، ويقوم على خفض معدلات الفائدة رغم تدهور العملة الوطنية بشكل حاد.

نبذة عن نور الدين نباتي

يذكر أن نباتي من مواليد 1964 في ولاية شانلي أورفا جنوب تركيا. تخرج من كلية العلوم السياسية (قسم الإدارة العامة) في جامعة إسطنبول، وأكمل درجة الماجستير في العلاقات الدولية من معهد العلوم الاجتماعية في نفس الجامعة، ثم حصل على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والإدارة العامة من معهد العلوم الاجتماعية بجامعة قوجه إيلي.

من المناصب التي شغلها، رئيس الشؤون المالية في المجلس المركزي لحزب العدالة والتنمية، ثم نائباً للوزير لطفي علوان قبل أن يتولى منصب الوزير بدلاً منه.