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أزمة المهاجرين.. توسيع نطاق العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا

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من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

أزمة المهاجرين.. توسيع نطاق العقوبات الأوروبية على بيلاروسيا

العربية.نت، وكالات

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وافق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء على إدراج 28 فرداً وكياناً في قائمة العقوبات المفروضة على بيلاروسيا رداً على تسهيلها، بحسب بروكسل، تدفق المهاجرين إلى حدود التكتل.

ويتهم الاتحاد الأوروبي نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو بشن "هجوم هجين" على أراضي التكتل عبر تشجيع آلاف المهاجرين الشرق أوسطيين على التوجه إلى حدود بولندا وليتوانيا، وفق فرانس برس.

المستهدفون الجدد

يشار إلى أنه سبق أن قررت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على جهات بيلاروسية. والأربعاء أقر ممثلو دول التكتل قائمة بالجهات المستهدفة أعدتها المفوضية الأوروبية، بحسب دبلوماسيين.

وقال أحد هؤلاء إن من بين المستهدفين الجدد 17 مسؤولاً و11 شركة أو هيئة رسمية. ومن المتوقع أن يصادق وزراء دول الاتحاد الأوروبي رسمياً على القرار الخميس.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)
من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 16 نوفمبر (فرانس برس)

معاقبة 166 شخصية وكياناً

كما سبق أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 166 شخصية وكياناً بينهم لوكاشنكو واثنان من أبنائه على خلفية قمع احتجاجات اندلعت رفضاً لنتائج انتخابات العام 2020 التي فاز فيها بولاية جديدة والمطعون في شرعيتها. ولم تعترف دول غربية بالنتائج معتبرة أن الانتخابات مزورة، إلا أن لوكاشنكو لا يزال يحظى بدعم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وفي يونيو فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على قطاعات أساسية للاقتصاد البيلاروسي، ومنعت خطوط الطيران البيلاروسية من التحليق في مجاله الجوي.

من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)
من الحدود البيلاروسية البولندية يوم 17 نوفمبر (فرانس برس)

انتقام للعقوبات

كذلك تتهم بروكسل نظام لوكاشنكو بأنه عمد، انتقاماً للعقوبات، إلى تشجيع آلاف المهاجرين على التوجه إلى مينسك ومنها إلى حدود الاتحاد الأوروبي، ما ينفيه الرئيس البيلاروسي.

ووضعت الشرطة البولندية الأسلاك الشائكة على طول الحدود مع بيلاروسيا وصدت مئات المهاجرين الذين حاولوا دخول أراضيها وأعادتهم إلى أراضي بيلاروسيا.

كما لا تسمح السلطات البولندية للصحافيين بدخول المنطقة الحدودية، غير أن تقارير تفيد بمقتل 12 مهاجراً عند جانبي الحدود منذ اندلاع الأزمة.

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