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اليونان تسمح لسبعة عشر مواطناً تركياً بطلب اللجوء

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الأتراك ال17
تركيا وأوروبا

اليونان تسمح لسبعة عشر مواطناً تركياً بطلب اللجوء

أعضاء المجموعة كانوا يرتجفون في حقل بجوار نيران صغيرة ويطلبون المساعدة

ثيسالونيكي، اليونان - أسوشييتد برس

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قالت السلطات إن 17 مواطنًا تركيًا حصلوا على إذن لدخول اليونان والتقدم بطلب للحصول على اللجوء هناك بعد عبورهم الحدود من تركيا.

وقالت الشرطة اليونانية إن ثمانية رجال وأربع نساء وخمسة أطفال احتجزوا مؤقتًا في مركز شرطة بالقرب من الحدود لإثبات هويتهم رسميًا يوم الأربعاء. ونشر أعضاء المجموعة مقطعا مصورا على الإنترنت يرتجفون فيه في حقل بجوار نيران صغيرة ويطلبون المساعدة باللغة الإنجليزية

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وزعموا في تسجيل مصور أنهم تعرضوا للاضطهاد في تركيا لكنهم لم يعطوا تفاصيل عن الادعاءات.

وشنت السلطات التركية حملة قمع على من يُزعم أنهم من أنصار رجل الدين فتح الله غولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقراً له في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016. تتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة الاستيلاء التي أدت إلى مقتل 251 شخصاً.

منذ ذلك الحين، حُكم على حوالي 4900 شخص ممن لهم صلات مزعومة بشبكة غولن بالسجن، بما في ذلك حوالي 3000 شخص حُكم عليهم بالسجن مدى الحياة.

تم طرد أكثر من 130 ألف شخص من وظائف الخدمة العامة، بما في ذلك أكثر من 20 ألف عسكري.

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