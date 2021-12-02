إصابة شرطيتين بهجوم بسيف في شربورغ شمال غرب فرنسا

ذكر مراسل "العربية" و"الحدث" أن شرطيتين أصيبتا اليوم الخميس بهجوم بسيف في شربورغ شمال غرب فرنسا.

وقبل نحو شهر، وقع هجوم جنوب فرنسا بالقرب من مركز الشرطة. وأصيب شرطي بعد أن تعرض لهجوم بالسلاح في كان وتم "تحييد" المهاجم.

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وانقض المهاجم حاملا سكينا على عناصر الشرطة بالقرب من المقر المركزي، فأطلق أحد الضباط النار من سلاحه.

وأصيب مهاجم الشرطي إصابات خطيرة بعد إطلاق النار عليه، بينما لم يتضرر كثيرا الشرطي المستهدف وأشار إلى أن الهجوم تم بالسلاح الأبيض أمام مقر الشرطة المركزية في المدينة الفرنسية.