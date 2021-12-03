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أبي أحمد يعلن عن عمليات واسعة لتحرير مدن من قبضة جبهة تيغراي

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In this image made from undated video released by the prime minister of Ethiopia, Abiy Ahmed is seen dressed in military uniform speaking to a television camera at an unidentified location in Ethiopia. (Prime Minister of Ethiopia via AP)
أبي أحمد من الجبهة
نزاع إثيوبيا

أبي أحمد يعلن عن عمليات واسعة لتحرير مدن من قبضة جبهة تيغراي

رئيس الوزراء الإثيوبي دعا المواطنين في مناطق القتال إلى ضرورة تنظيم أنفسهم لمنع مسلحي جبهة تيغراي من الفرار

دبي - قناة العربية

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أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد عن عمليات عسكرية واسعة تجريها قوات الجيش الإثيوبي لتحرير مدن خميسي وباتي وكومبلشا في الأيام المقبلة، من قبضة "جبهة تحرير شعب تيغراي".

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي، في كلمة من جبهات القتال، إن العمليات بدأت وسيتم استعادة المدن خلال يومين.

من إثيوبيا
  • من إثيوبيا
  • من إثيوبيا
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من إثيوبيا
من إثيوبيا
من إثيوبيا
من إثيوبيا

وتعتبر المدن التي أشار إليها أبي أحمد أكبر مدن إقليم أمهرة التي كانت قد استولت عليها جبهة تيغراي.

وأوضح رئيس الوزراء الإثيوبي أن النصر الذي تحقق في شرق وغرب البلاد خلال الأيام الماضية سيتكرر بهذه المدن والمناطق الأخرى بالإقليم، مضيفا: "سيتم تحرير المزيد من المناطق من قبضة جبهة تيغراي".

ودعا أبي أحمد المواطنين في مناطق القتال إلى ضرورة تنظيم أنفسهم لمنع مسلحي جبهة تيغراي من الفرار، وحماية أنفسهم من العناصر المتفرقة والمشتتة في الأدغال بعد هزيمتها.

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وتزامنا، أعلن المتحدث باسم جبهة تيغراي المعارضة الإثيوبية أن خيارهم الوحيد هو الإطاحة بالنظام الإثيوبي بالقوة، مشيرا إلى أن قوات الجبهة غادرت مناطق استراتيجية تكتيكيا لتنفيذ هجمات حاسمة استراتيجية أخرى.

وقُتل عشرات الآلاف منذ نوفمبر 2020 عندما اندلع قتال بدوافع سياسية بين قوات إقليم تيغراي التي هيمنت لفترة طويلة على الحكومة الوطنية والإدارة الحالية لرئيس الوزراء أبي أحمد.

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