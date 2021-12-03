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وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتقدم الجمعة باستقالته

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Lebanon's Information Minister George Kordahi speaks at the presidential palace in Baabda, Lebanon September 13, 2021. REUTERS/Mohamed Azakir
وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي
لبنان

وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتقدم الجمعة باستقالته

كانت تصريحات أدلى بها قرداحي حول اليمن قد فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج

العربية.نت

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أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنباء تفيد بنيته تقديم استقالته الجمعة من الحكومة.

وقال قرداحي في تصحريح صحفي مساء الخميس أن قراره هذا "جاء بالتشاور مع الحلفاء".

وجاءت الأنباء عن نية قرداحي الاستقالة بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأربعاء.

هذا وأكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ميقاتي مصرّ على استقالة قرداحي "لكن لا شيء مؤكداً لديه حتى الآن".

رئيس الوزراء نجيب ميقاتي (أرشيفية)
رئيس الوزراء نجيب ميقاتي (أرشيفية)

وكانت تصريحات أدلى بها قرداحي حول اليمن قد فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج.

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وبحسب معلومات صحفية جرى اتصال بين قرداحي والرئيس اللبناني ميشال عون قبل اتخاذ وزير الإعلام قراره بالاستقالة.

من جهته يبحث "تيار المردة"، الذي كان قرداحي يمثله بالحكومة، عن اسم بديل ليخلفه.

ومن المتوقع أن يكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة إلى حين تعيين شخصية أخرى.

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