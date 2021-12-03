وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يتقدم الجمعة باستقالته

أكد وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي أنباء تفيد بنيته تقديم استقالته الجمعة من الحكومة.

وقال قرداحي في تصحريح صحفي مساء الخميس أن قراره هذا "جاء بالتشاور مع الحلفاء".

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وجاءت الأنباء عن نية قرداحي الاستقالة بعد لقاء جمعه برئيس الوزراء نجيب ميقاتي أمس الأربعاء.

هذا وأكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة أن ميقاتي مصرّ على استقالة قرداحي "لكن لا شيء مؤكداً لديه حتى الآن".

وكانت تصريحات أدلى بها قرداحي حول اليمن قد فتحت فصلاً جديداً في أزمة قائمة بين لبنان ودول الخليج.

وبحسب معلومات صحفية جرى اتصال بين قرداحي والرئيس اللبناني ميشال عون قبل اتخاذ وزير الإعلام قراره بالاستقالة.

من جهته يبحث "تيار المردة"، الذي كان قرداحي يمثله بالحكومة، عن اسم بديل ليخلفه.

ومن المتوقع أن يكون وزير التربية عباس الحلبي وزيراً للإعلام بالوكالة إلى حين تعيين شخصية أخرى.