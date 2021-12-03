مقتل فلسطيني.. وإصابة شرطيين إسرائيليين بحادث دهس في أم الفحم

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بمقتل فلسطيني بعد إعلان الجيش عن محاولة دهس في أم الفحم.

وقبلها، قالت صحيفة "هآرتس" نقلا عن الشرطة الإسرائيلية، إن عنصرين من شرطة الحدود أصيبا فيما يشتبه أنه هجوم دهس في مدينة أم الفحم.

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وأضافت الصحيفة أن الشرطة أطلقت النار على السيارة، مما أسفر عن إصابة اثنين مشتبه بهما، وألقت القبض عليهما. وأشارت إلى تقارير عن ضبط سلاح ناري بالسيارة.

وقالت الهيئة العامة للبث الإسرائيلي: "اصطدمت سيارة بعنصرين من حرس الحدود في أم الفحم، ووصفت حالتهما بخفيفة ومتوسطة".

وأضافت: "رد الجنود بإطلاق النار، وأصابوا اثنين من المشتبه بهم".