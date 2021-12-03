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بوتين ينتقد استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية في اتصال مع أردوغان

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بوتين وأردوغان (أرشيفية - فرانس برس)
أردوغان وحزبه

بوتين ينتقد استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية في اتصال مع أردوغان

أشار بوتين لنظيره التركي إلى أن كييف تستخدم المسيرات التركية بيرقدار في نزاع دونباس، وتتعمّد تعطيل اتفاقيات مينسك للتسوية هناك

العربية.نت، وكالات

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انتقد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، استخدام أوكرانيا طائرات مسيرة تركية في اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأشار بوتين لنظيره التركي إلى أن كييف تستخدم المسيرات التركية بيرقدار في نزاع دونباس، وتتعمّد تعطيل اتفاقيات مينسك للتسوية هناك.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين أن "الرئيس الروسي أطلع نظيره التركي على كيفية استخدام طائرات بيرقدار.

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وأضاف البيان: بوتين أطلع أردوغان خلال مكالمة هاتفية بينهما اليوم على النتائج الرئيسية للاجتماع الثلاثي لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا في الـ26 من نوفمبر في سوتشي.

جملة من الملفات الإقليمية الهامة

وفي أنقرة، صدر بيان عن مديرية الاتصالات في الرئاسة التركية، جاء فيه أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان بحثا هاتفيا جملة من الملفات الإقليمية الهامة، وخاصة الوضع في سوريا وليبيا وأوكرانيا".

وحسب البيان: "ناقش الرئيسان أيضا تطورات الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان".

وتابع: "كما تطرق الزعيمان للقضايا التي من شأنها تحسين العلاقات الروسية التركية وسبل تطويرها".

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